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Arnavutluk'ta Thodex baskını: 2 gözaltı

27.04.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutluk'ta, Türkiye merkezli kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in saklandığı düşünülen eve düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in kaçtığı Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki bir binaya baskın düzenlendi.

Anadolu Ajansı, Emniyet Genel Müdürlüğünün kurduğu ekiplerin de destek verdiği operasyon kapsamında baskın düzenlenen binada Özer'in kaldığını bildirdi.

Ancak Özer binada bulunamadı. Binada yaşayan Arnavut uyruklu iki kişinin yardım ve yataklıktan gözaltına alındığı bildirildi. AA'nın haberine göre, şüphelilerden birinin Özer'i havalimanında karşıladığı ve saklanmasına yardımcı olduğu tespit edildi.

Kırmızı bültenle aranıyor

Thodex'in sahibi Özer, 20 Nisan 2021'de yurt dışına kaçmıştı. Thodex sistemini kapatan Özer'in yaklaşık 400 bin kişiyi mağdur ederek 2 milyar dolarla kaçtığı iddia edilmişti.

Türkiye Adalet Bakanlığı Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Özer hakkında Interpol nezdinde kırmızı bülten çıkartmıştı.

Türk makamları Özer'in iadesi için süreç başlatılırken yakalanması için yürütülecek çalışmalarda koordinasyonun sağlanması amacıyla dört teknik ekip de kurulmuştu.

Adalet Bakanlığı, Özer'in ve şirketinin hesaplarına da tedbir konulduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de 70 gözaltı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturması kapsamında sekiz ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheliyi gözaltına aldı.

Özer dâhil firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildiriliyor.

DW,DHA,CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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