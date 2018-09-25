Yıldız, "Burada YEE'de Türkçe öğrenen Arnavut kardeşlerimiz var. Türkiye'de üniversitelerde okuyan Arnavut kardeşlerimiz var. Türkiye'de buraya yatırım için gelen iş adamlarımız var. İnanıyorum ki bu birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimizde kazanan Türkiye olacak, kazanan Arnavutluk olacak, kazanan kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz olacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, bu etkinliğin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim anlamında birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını diledi.

Yıldız, Türkiye ve Arnavutluk'un ortak tarih ve kültür geleneğinden gelen iki devlet olduğunu, Osmanlı ile beraber uzun yıllar devam eden adalet ve merhamet üzerine kurulu düzenin bu topraklara barış ve kardeşliği hakim kıldığını vurguladı.

Türkiye'nin terör örgütleriyle uzun zamandır mücadele eden bir ülke olduğunu anımsatan Yıldız, şöyle devam etti:

"PKK, DEAŞ, YPG, PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken büyüyen bir Türkiye olarak dünyada sesimizi duyuruyoruz. İfade etmeliyim ki bugün Arnavutluk'ta FETÖ terör örgütünün belli alanlarda, özellikle eğitim alanında olmak üzere etkinlik göstermek üzere faaliyetlerinin olduğunu takip etmekteyiz. FETÖ bir terör örgütüdür ve özellikle eğitim alanında sinsice halka zamanı geldiğinde silah doğrultabilecek hain bir örgüttür. Kültür anlamında, ekonomik anlamda, sosyal anlamda iş birliğimizi geliştirirken bu tür terör örgütlerine karşı uyanık olmak durumundayız. Hiçbir örgüt veya hiçbir yapı Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin dostluğa dayanan temelini sarsamayacaktır."