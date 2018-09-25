TİRAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türkiye Günleri" etkinliğinin açılış programı düzenlendi.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğinin destekleriyle Tiran YEE tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen programa, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Belediye Başkanı Danışmanı Abaz Hado, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş katıldı. Etkinliğe vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yıldız, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, bu etkinliğin Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin kültürel, ekonomik, siyasi ve eğitim anlamında birliğe, beraberliğe, kardeşliğe vesile olmasını diledi.
Yıldız, "Burada YEE'de Türkçe öğrenen Arnavut kardeşlerimiz var. Türkiye'de üniversitelerde okuyan Arnavut kardeşlerimiz var. Türkiye'de buraya yatırım için gelen iş adamlarımız var. İnanıyorum ki bu birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirdiğimizde kazanan Türkiye olacak, kazanan Arnavutluk olacak, kazanan kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz olacak." dedi.
Yıldız, Türkiye ve Arnavutluk'un ortak tarih ve kültür geleneğinden gelen iki devlet olduğunu, Osmanlı ile beraber uzun yıllar devam eden adalet ve merhamet üzerine kurulu düzenin bu topraklara barış ve kardeşliği hakim kıldığını vurguladı.
Türkiye'nin terör örgütleriyle uzun zamandır mücadele eden bir ülke olduğunu anımsatan Yıldız, şöyle devam etti:
"PKK, DEAŞ, YPG, PYD ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele ederken büyüyen bir Türkiye olarak dünyada sesimizi duyuruyoruz. İfade etmeliyim ki bugün Arnavutluk'ta FETÖ terör örgütünün belli alanlarda, özellikle eğitim alanında olmak üzere etkinlik göstermek üzere faaliyetlerinin olduğunu takip etmekteyiz. FETÖ bir terör örgütüdür ve özellikle eğitim alanında sinsice halka zamanı geldiğinde silah doğrultabilecek hain bir örgüttür. Kültür anlamında, ekonomik anlamda, sosyal anlamda iş birliğimizi geliştirirken bu tür terör örgütlerine karşı uyanık olmak durumundayız. Hiçbir örgüt veya hiçbir yapı Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin dostluğa dayanan temelini sarsamayacaktır."
Tiran Belediye Başkanı Danışmanı Hado da Türkiye gibi sevdikleri ve kendilerini seven güçlü dostları olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hado, "Biz bugün YEE ve TİKA gibi tüm Türk kurumları ile yeni ilişkiler kuruyoruz. TİKA'nın kültür eserlerinin restorasyonu konusunda yaptığı çalışmaları ve YEE'nin Tiran ve diğer şehirlerdeki çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. " ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük de Türkiye'nin çok köklü medeniyete sahip bir ülke olduğunun altını çizerek, "Bizim köklerimizde birazcık Asya, birazcık Kafkasya, birazcık Ortadoğu, birazcık Afrika, birazcık Balkanlar ve birazcık Avrupa var. Aslında Türkiye medeniyetinin potasında, kucağında eriyen binlerce kültür, binlerce geçmiş, binlerce gelenek-görenek var." şeklinde konuştu.
Bu etkinliğin Arnavutların Türkiye'yi daha iyi tanımaya vesile olmasını dileyen Yörük, şunları kaydetti:
"Aslında bu meydanda kurulmuş olan stantları gezdiğinizde burada sunulan el sanatları ürünlerini, yöresel lezzetleri tattığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'nin medeniyeti öyle bir medeniyet ki aynı zamanda geçmişini, köklerini hiçbir zaman bırakmadan, ona olan vefasını, ona olan bağlılığını unutmadan, günümüzü ve geleceği yakalamayı da hedefleyen bir medeniyettir."
Türkiye'den farklı belediyelerin de katılım gösterdiği, Türk kültürü, sanatı, müziği ve gastronomisinin tanıtılacağı etkinlikler 27 Eylül'e kadar devam edecek.
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