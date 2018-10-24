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Arnavutluk'ta "Türkiye İzlenimlerim" söyleşisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 00:47 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta "Türkiye İzlenimlerim" söyleşisi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Türkiye İzlenimlerim" konulu söyleşide, Arnavutluk Kültür Bakan Yardımcısı Valbona Shujaku Türkiye'ye ilişkin anılarını anlattı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen ve Arnavutluk Kültür Bakan Yardımcısı Shujaku'nun davetli olduğu söyleşiye akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Shujaku, söyleşide, Türkçeyi erken yaşlarda öğrendiğini aktararak, Türkiye'de yaşadığı dönemdeki anılarını katılımcılar ile paylaştı.

Ankara Arkeoloji Müzesinin hayatında gördüğü en iyi müzelerden olduğunu dile getiren Shujaku, "Türk devleti kendi kültürüne ve korunmasına çok büyük bir yatırım yapmakta." dedi.

İstanbul'un "büyülü bir enerjiye" sahip olduğunu vurgulayan Shujaku, "Çalışmanın saygı duyulması ve ona ne kadar önem verdikleri benim adıma daha önce yaşamadığım bir katma değerdi. Benim için insani olarak bir değerdir ve ülkenin de neden bu kadar başarılı olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Türk insanının sahibi bulunduğu zenginlikler konusunda bilinçli olduğu kaydeden Shujaku, onların kendileri ve ekonomileri ile kültürlerinin gelişimi için bunu nasıl kullanacaklarını çok iyi bildiklerini söyledi.

Türkçeyi bilmenin büyük bir pazara erişimde çok büyük bir avantaj sağladığını vurgulayan Shujaku, "Benim için bir diğer değerli öğe de Osmanlı arşividir. İstanbul'da bir kurum sadece Osmanlı İmparatorluğunun arşivlerine adanmıştır ve o dönem Osmanlıların bulunduğu her ülke hakkında bilgiler bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Enstitü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Shujaku'ya söyleşiye katılması dolayısıyla teşekkür etti.

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Arnavutluk kültür Kültür Bakan Yardımcısı söyleşi tarih Tiran Türkiye Yunus Emre Enstitüsü

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