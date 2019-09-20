Arnavutluk’ta yapılan aramalardan sonuç çıkmadı

Arnavutluk’un Şingin sahiline 12 mil mesafede motoru çalışır halde boş olarak bulunan "Atik Bey" isimli katamaranın Türk kaptanı Sezgin Yavuz’un ağabeyi Ahmet Yavuz, kardeşinin kaybolduğu bölgede yetkililer ile yaptığı arama çalışmalarından sonuç alamadı.

Evli ve bir çocuk babası Sezgin Yavuz’un (33), Fethiye’deki ailesi kendisinden gelecek haberi bekliyor. Küçük bir çocuğu olan Yavuz’un eşi Vesile Yavuz’un da hamile olduğu belirtildi.

Sezgin Yavuz’un ağabeyi Ahmet Yavuz yaptığı açıklamada, “Olaydan bir gün sonra Arnavutluk’a gittik. Orada büyükelçi ve tekne sahibi ile buluştuk. Polislerle birlikte tekneye gittik ve incelemelerde bulunduk. Orada herhangi bir bulguya rastlayamadık. Bir gece konaklamanın ardından Karadağ’a geçtik. Ülke sahil şeridi boyunca 4 gün arama yapıldı. Bizim de katıldığımız aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı. Büyükelçimiz Şengül hanım ve diğer yetkililer yardımcı oldular. Helikopter yardımıyla havadan da arama yapıldı. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve milletvekillerimiz ile diğer kolluk kuvvetlerimiz bize yardımcı oldular. Devletimiz elinden geleni yaptı. Orta seviye ülkeler oldukları için araç ve gereçleri yetersizdi. Aramalara geç başlandı. Oralardan bir haber bekleyişi içerisindeyiz” dedi.