Arnavutluk'ta Yunan azınlığına mensup kişi polis tarafından öldürüldü

Öte yandan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşananlardan ve bu olayın komşu Yunanistan'da haksız bir şekilde siyasallaştırılmasından üzüntü duyulduğu ifade edildi.

Açıklamada, Katsifas'ın havaya ateş açmasının ardından gözaltına alınması için yapılan operasyonda, polisin karşı ateş açtığı ve bu sırada Katsifas'ın öldüğü belirtildi.

Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlara karşı girdiği mücadelede hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anıldığı program nedeniyle polislerin köyün merkezine konuşlu olduğu ifade edilen açıklamada, hayatını kaybeden Katsifas'ın burada doğduğu ancak son dönemde Yunanistan'da yaşadığı kaydedildi.

Arnavutluk Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ergiri'ye bağlı Bularat köyünde yaşanan olayda, Katsifas'ın önce havaya, ardından polis memurlarına ateş ettiği belirtildi.

Açıklamada, Arnavutluk'un Yunan kökenliler dahil tüm vatandaşları için güvenli ve sakin bir ülke olduğu konusunda komşularına güvence verdiği kaydedildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da "Twitter" hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili komşular" ifadesini kullanarak yaşananların polise ateş açan bir çılgının kabul edilemez ölümü değil, bu çılgınlıkta hiçbir masumun hayatını kaybetmediği için şükredilmesi gereken bir olay olduğunu belirtti.

- "İnceleme sakin bir şekilde yapılmalı"

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, Yunan makamlarının olayın aydınlatılması için mümkün olan tüm girişimleri gerçekleştirdiğini söyledi.

Aceleci bir şekilde varsayımlarla hareket edilmemesi gerektiğini vurgulayan Canakopoulos, iki toplumun da kışkırtılmaması için incelemenin sakin bir şekilde yapılmasının önemine işaret etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından dün yayımlanan açıklamada, Arnavut makamlarıyla yakın temas içinde olunduğu belirtildi.

Katsifas'ın ölümünden derin üzüntü duyulduğu kaydedilden açıklamada, "Her halükarda, operasyonun bir insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanması kabul edilemez. Arnavutluk makamlarından, Yunan vatandaşının hangi şartlarda hayatını kaybettiğine ilişkin kapsamlı bir izahat sunmalarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, bugün Atina'da Yunan ve Arnavut iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın, Katsifas'ın ölümüne ilişkin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

Dün akşam da sağcı bir grup, Arnavutluk'un Atina Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

