Arnavutluk'taki Depremde 50 Kişi Öldü Arama Kurtarma Çalışmaları Bitti

Salı günü 6,4 büyüklüğünde bir depremle sarsılan Arnavutluk’ta arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama yaptığı açıklamayla arama kurtarma çalışmalarının bugün itibariyle bitirildiğini söyledi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da toplam 50 kişi olarak açıklandı.

Başbakan Rama’nın açıklamasına göre depremde başkent Tiran’da 1465, Dıraç şehrindeyse 900’e yakın bina hasar gördü. 2000’e yakın kişinin yaralandığı afette bir kişinin durumu ciddiyetini koruyor ve bu kişinin tedavisine devam ediliyor.

İlk belirlemelere göre ülkede deprem nedeniyle yaklaşık 4 bin kişinin evsiz kaldığı tahmin ediliyor. Bu kişilerden yaklaşık 2500 kadarı halen otellere yerleştirilmiş durumda. Geri kalanlarda ülkenin doğusundaki yerleşim yerleri ve komşu ülke Kosova’ya gönderildi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, depremde evini kaybeden herkes için 2020 yılı içerisinde çok daha güçlü evler inşa edeceklerini söyledi. Hükümet depremde yakınlarını kaybeden her bir aileye de 1 milyon Lek yani yaklaşık 9 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Depremde ağır hasar alan binaların yıkımlarına da başlandı. Ayrıca deprem sonrası hazırlanan yeni yasa tasarısına göre yapı kurallarını ihlal eden yatırımcı, mimar ve mühendislere 7 ila 15 yıl hapis cezası getiriliyor

