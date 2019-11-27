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Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 26'ya çıktı

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'un Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dıraç şehrine bağlı Thumane ilçesinde meydana gelen depremde ölü sayısının 26'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 12'sinin Dıraç'tan, 13'ünün Akçahisar'dan (Kruja) ve birinin de Leş (Lezha) şehrinden olduğu kaydedildi.

Ayrıca Thumane ve Dıraç ile çevresindeki köylerde kurulan 148 çadıra 2 bin 150 kişinin yerleştirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Koruma Bakanlığı depremde 8'i ağır 658 kişinin yaralandığını duyurdu.

Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, dün saat 03.55'te meydana gelen ana depremin ardından aralarında 5 büyüklüğünde olmak üzere 524 artçı sarsıntının meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk deprem

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