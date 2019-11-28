Arnavutluk'taki depremde ölü sayısı 31'e yükseldi

Öte yandan, Arnavutluk Yer Bilimleri, Enerji, Su ve Çevre Enstitüsünden (IGJEUM) yapılan açıklamada, merkez üssü Adriyatik Denizi olan 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği bildirildi.

Bölgede başta Türk arama kurtarma ekipleri olmak üzere diğer ülkelerden gelen ekipler enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmaları sürdürüyor.

Rama, daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden dolayı çarpıcı bir durumla karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Birkaç saat önce tekrar bir depremin meydana geldiğini hatırlatan Rama, bu yüzden 100'den fazla ailenin evlerini terk ettiğini bildirdi.

Türkiye'nin deprem trajedilerini iyi bildiğini ifade eden Rama, "Ülke her 3-4 saatte sallanıyor. Şimdi sizinle konuşuyorum, siz depremler ve büyük trajediler yaşadınız, bunu biliyorsunuz. Herkes adına sizlere kalbi şükranlarımı sunuyorum çünkü Türkiye ve şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yardım etmek için yaptıkları akıllarda kalacak ve hiçbir zaman unutulmayacaktır. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Biz ise küçük ve henüz zayıf bir ülkeyiz. Ancak ihtiyacınız olduğunda sizin yanınızda olacağız ve bu Arnavut halkı tarafından unutulmayacaktır." diye konuştu.

Ülkesindeki arama kurtarma çalışmalarına dahil olan Türk ekiplere de işaret eden Rama, "Bu karanlıkta bir ışık varsa, o da yardım etmeye koşan birçok milletlerle meydana gelen topluluk ruhudur." dedi.