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Arnavutluk'taki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

27.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Arnavutluk’ta dün gece sabaha karşı yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 25’e yükseldi. Kurtarma çalışmalarının halen sürerken yaralı sayısının da 600’ü aştığı belirtildi

Arnavutluk'taki Depremde Ölü Sayısı Artıyor

Arnavutluk’ta dün gece sabaha karşı yaşanan 6,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı, 25’e yükseldi. Kurtarma çalışmaları halen sürerken yaralı sayısının da 600’ü aştığı belirtildi.

Depremden en çok etkilenen yer olan Dıraç şehrinde halk, geceyi çadırlarda, araçlarında, parklarda ve şehrin stadyumunda hazırlanan yerlerde geçirdi. 6,4 büyüklüğündeki depremin ardında büyüklüğü 5,4’ü bulan artçı sarsıntılar da devam ediyor.

Artçı sarsıntıların devam etmesi halkta endişe yaratmata devam ediyor. Depremin ardından Arnavutluk hükümeti ulusal yas ilan etti ve ülkede bayraklar yarıya indirildi.

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