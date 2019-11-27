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Arnavutluk'taki depremde yaralanan Türk vatandaşı ambulans uçakla İzmir'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 02:32 | Son Güncelleme

ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar, gece geç saatlerde ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedaviye alındı.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - ARNAVUTLUK'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı Cüneyt Kılınçpınar, gece geç saatlerde ambulans uçakla İzmir'e getirilerek tedaviye alındı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Arnavutluk'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaralanan Türk vatandaşı için harekete geçti. Türkiye'den Arnavutluk'a ambulans uçak gönderen Sağlık Bakanlığı, depremde beli zedelenen Cüneyt Kılınçpınar, İzmir'e getirdi. Adnan Menderes Havalimanı'na inen ambulans uçaktan alınan Kılınçpınar, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen Cüneyt Kılınçpınar’ın kardeşi Yiğit Kılınçpınar, "15 gün önce buradaydı. 4 gün izin yaptı. Daha sonra tekrar işinin başına gitti. Zaten bir bir buçuk ay kalıp dönecekti. Yani kısa süreli bir eğitimdi bu. Sabah bize ulaştığında kendisi her yerin yerle bir olduğunu çok kötü olduğunu ve belinde bir ağrı olduğunu söyledi. Sadece bizim ulaştığımız şekilde bize anlatılan. Çok uzun süre konuşamadık, hattı gitti. Daha sonra Büyükelçilik ve Konsolosluk devreye girdi. Konsoloslukta sağolsun Büyükelçiliği arayıp kendisini hakkında bize bilgi verdi. Allah razı olsun. Bütün yetkililer ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Daha sonra ordaki özel bir Türk hastanesinde belinde kırık olduğunu söylediler bize. Bizde Türkiye'ye naklini istedik. Şu anda da bekliyoruz uçağı indi hastaneye doğru geliyor." diye konuştu.

MORG KAPISINDAN HASTANEYE GİRİŞ YAPILDI

Öte yandan, Kılınçpınar ailesi hastanede beklediği sırada, ambulansla getirilen Cüneyt Kılınçpınar, hastane yönetiminin talimatı ile yakınlarına gösterilmeden morg girişinden hastaneye alındı. Durumu öğrenen yakınları, Cüneyt Kılınçpınar’ı göremedikleri için tepki gösterdi.

Evli iki çocuk babası olduğu öğrenilen Kılınçpınar’ın 15 gün eğitim vermek için Arnavutluk’a gittiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

ARNAVUTLUKTA MEYDANA GELEN DEPREMDE ENKAZ ALTKINDA KALARAK YARALANAN CUNEYT KILINCPINAR,. AMBULANS UCAKLA IZMIR'E GETIRILDI. YIGIT KILINCPINAR (FOTOGRAFTA), KARDESININ TEDAVI AMACLI TURKIYE'YE GETIRILMESI KONUSUNDAKI YARDIMLARINDAN DOLAYI YETKILILERE TESEKKUR ETTI. (FOTO: HALIL IBRAHIM KARABIYIK/IZMIR, DHA)

YARALININ KARDESI Harun BayrakKARDE"KARDESIM 1 BUCUK AYLIK EGITIM ICIN ARNAVUTLUK'A GITMISTI.

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