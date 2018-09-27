Arnavutluk'taki Maarif Okullarında yeni öğretim yılı başladı

TİRAN (AA) - Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Arnavutluk'taki okullarında 2018-2019 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Törene, TMV Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TMV Arnavutluk Direktörü Fatih Cankurt'un yanı sıra ülkedeki Türk ve Arnavutluk kurum ve kuruluş temsilcileri, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler katıldı.

TMV Başkanı Akgün, burada yaptığı konuşmada, vakfın, bu okulda olduğu gibi dünyanın çok farklı ülkelerinde farklı iş birlikleriyle her geçen gün eğitim ağını genişlettiğini ifade etti.

Akgün, okullarla ilgili yürüttükleri süreçlerde kendilerine destek veren başta Arnavutluk Başbakanı Edi Rama olmak üzere Arnavutluk siyasileri ve eğitim bakanlığı temsilcilerine teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Heyecanlıyız ve mutluyuz çünkü vakıf olarak Arnavutluk'ta uluslararası eğitim ağımızın çok önemli bir ayağını bugün hep beraber başlatıyoruz. Üniversitemiz, lisemiz, temel eğitim birimimiz ve ana okullarımızla komple bir eğitim kurumunu beraberce işleteceğiz. Artık bundan sonra sizler de bizim geniş eğitim ailemizin bir parçası haline geldiniz. Türkiye Maarif Vakfının bugün 30 ülkede 156 okulu vardır."