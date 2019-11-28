Arnavutluk'taki otel enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

DIRAÇ (AA) - Arnavutluk'taki depremde yıkılan otelin resepsiyon görevlisinin cansız bedeni, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen yaklaşık 57 saatlik çalışma sonucu enkazdan çıkarıldı.

Merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre uzaklıkta olan 6,3 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla yıkılan binalar arasında, plaj bölgesindeki bir otel de yer aldı.

Otel sahibinin, deprem anında resepsiyon görevlisi 54 yaşındaki Sotiraq Mısha'nın dışarı çıkamadığını bildirmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Türkiye'den gelen AFAD personeli ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) de vakit kaybetmeden otel enkazında arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

AFAD personeli, enkazda sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.

- Cep telefonu sinyali incelendi

Arama kurtarma çalışmaları sürerken Arnavutluk'un ilgili birimlerince Mısha'ya ait cep telefonunun en son enkazın da bulunduğu bölgeden sinyal verdiği tespit edildi.

Bunun üzerine çalışmalarını yoğunlaştıran arama kurtarma ekipleri, depremden yaklaşık 57 saat sonra Mısha'nın cansız bedenine ulaştı.

Arama kurtarma ekiplerince ambulansa konulan Mısha'nın cenazesi, daha sonra morga götürüldü.

Mısha'nın yakını olduğu öğrenilen bir kişi cenazenin ambulansa konulduğu sırada fenalaşarak bayıldı.

Söz konusu kişi, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

