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  4. Arnavutluk’tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

Arnavutluk’tan getirilen FETÖ şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:45 | Son Güncelleme

MİT’in düzenlediği operasyonla Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), FETÖ’ye yönelik Arnavutluk’ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT’in düzenlediği operasyonla Arnavutluk’ta yakalanarak Türkiye’ye getirilen FETÖ şüphelisi Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), FETÖ’ye yönelik Arnavutluk’ta düzenlediği operasyonda yakalanan FETÖ şüphelisi Harun Çelik emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmiş ve çıkarıldığı savcılıkça ’Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Savcılığın sevk yazısında, bilgi vermeyerek örgütsel tavır takındığı vurgulanan şüpheli Harun Çelik, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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