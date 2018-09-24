Arnavutluk'u dünya metropollerine bağlayan köprü: Air Albania

TİRAN (AA) - FATJON CUKA - Arnavutluk'un Türk Hava Yolları (THY) ortaklığında kurulan ilk havayolu şirketi Air Albania, bu ülkeyi dünya metropollerine bağlayan bir köprü vazifesi üstlenecek. Arnavutluk'un dünyaya açılacak önemli bir kapısı olacak söz konusu havayolu şirketinin çalışanları THY tarafından sürekli olarak eğitime tabi tutuluyor, destek alıyor. Eylül ayında resmen hizmete giren Air Albania, ilk sembolik uçuşunu bu ayın ortalarında 80 başarılı öğrenci ile başkent Tiran'daki Rahibe Teresa Havalimanı'ndan İstanbul'a yapmıştı. Air Albania bir diğer uçuşunda ise Arnavutluk'tan gazeteci ve sanatçıları, Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'a tanıtım amaçlı bir gezi için taşıdı. İstanbul'daki tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edip boğaz turu yapan grup, İstanbul'un güzelliklerine duydukları hayranlığı gizleyemedi. Arnavutluk'u diğer ülkelere ve bu ülkelerin metropollerine bağlayan köprü olarak nitelendirilen Air Albania, sadece Arnavutluk'u dünyaya tanıtmada değil, Arnavutlara kaliteli hizmet sunmada da ülkenin yeni bir imajı haline geldi.

\ - Çalışanları THY'nin deneyiminden faydalanıyor Gelecek dönemde sefer sayılarını artırması beklenen şirketin bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Air Albania çalışanları da THY'nin sunduğu deneyim ve profesyonelliğin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirtti. Air Albania'da kabin amiri olarak görev yapan Doris Rojba, Arnavutluk'un ilk havayolu şirketindeki deneyimin hayatında özel bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, dünya genelindeki Arnavutlar arasında köprü olacaklarını kaydetti. Air Albania'nın başkent Tiran'ı dünyanın diğer metropollerine bağlayacak bir köprü olacağını söyleyen Rojba, "Bu, hepimiz için olumlu bir şey olacak." dedi. THY'den aldıkları eğitim ve desteğe de değinen Rojba, THY'nin deneyim ve profesyonelliğinden çok faydalandıklarını, havacılıkta temel güvenlik alanında bilgi sahibi olduklarını aktardı. Şirketin bir başka çalışanı Sejdin Metani de inecekleri her noktada Arnavutluk'u tanıtacaklarını vurgulayarak, "Air Albania ile güvenilir ve keyifli uçuşlar sunarak tüm Arnavutlar ve Arnavutluk'a seyahat etmek isteyenler için köprü olacağız." dedi.