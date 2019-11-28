Arnavutluk’un Mamurras kentinin 22 kilometre güney batısında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Arnavutluk\u2019un Mamurras kentinin 22 kilometre g\u00fcney bat\u0131s\u0131nda 4.5 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnde deprem meydana geldi.Bir ate\u015f de sen yak, #karanl\u0131\u011f\u0131ayd\u0131nlatK\u00f6pe\u011finin d\u00fckkan\u0131 \u00f6n\u00fcnde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc duyan esnaf, \u00fcz\u00fcnt\u00fcden uzun s\u00fcre d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kamad\u0131Bakan Soylu: O eve yap\u0131lan i\u015fareti kendi evime yap\u0131lm\u0131\u015f olarak g\u00f6rd\u00fcm (4)
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