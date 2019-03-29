Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl dönümü

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un, NATO'ya üyeliğinin 10. yıl dönümü dolayısıyla başkent Tiran'da askeri tören düzenlendi. Askeri geçitin yanı sıra askeri teçhizatların da sergilendiği törende, NATO üyesi ülkelere ait uçaklar, Tiran semalarında uçuş yaptı. Törende, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakanı Edi Rama, Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra NATO üye ülkelerinin üst düzey temsilcileri katıldı. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta, yaptığı konuşmada, ülkesinin 10 yıl önce NATO'ya üye olmasının, Arnavutluk'un ve Arnavut milletinin tarihinde yaşadığı en büyük olaylardan birini teşkil ettiğini söyleyerek, "Birkaç gün önce de NATO'nun Kosova'da askeri müdahalede bulunma yönündeki tarihi kararının 20. yılını kutladık. Bu sayede, sadece orada değil tüm bu bölgede soykırım ve etnik temizliğe sonsuza dek son verildi." dedi. Bu müdahaleden dolayı Arnavutların ABD ve NATO'ya her zaman minnettar olduklarını dile getiren Meta, "Bu sadece bir milleti kurtarmadı, bölgemizin barışı ve istikrarını da güçlendirdi." diye konuştu.

NATO'nın yakında zamanda Kuzey Makedonya'yı ittifakın 30. üyesi olarak ağırlayacağını dile getiren Meta, NATO'nun bu bölgelerde genişlemesinin, Balkanların güvenliği ve barışı için güvence sağladığının altını çizdi. Başbakan Rama da Arnavutluk'un, Kuçova bölgesinde önemli olarak nitelendirdiği NATO üssünü kurmaya hazırlandığına işaret ederek, bu üssün, NATO'nun bölgedeki en büyük ve en modern üslerinden biri olacağını vurguladı. Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, NATO entegrasyonlarına değinen Rama, NATO sayesinde Balkanlar'daki barış ve istikrarın güçlendiğini ifade etti. Kosova'nın NATO entegrasyonunun sadece Kosova ve Balkanlar için değil, tüm Avrupa-Atlantik ailesi için bir gereklilik olduğunu dile getiren Rama, "Balkanların NATO'ya tam katılımı şüphesiz ki bir stratejik vizyondur ve Kosova'nın NATO'ya dahil edilmesi ek bir kazançtır." ifadesini kullandı. Arnavutluk Savunma Bakanı Xhaçka da ülkesinin NATO'nun Afganistan, Kosova, Ege Denizi ve Letonya'daki girişim ve misyonlarına katılım sağladığını söyleyerek, Arnavutluk'un "güvenlik ihracatçısı" olduğunu belirtti.