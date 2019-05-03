Aromatik bitki merkezi mahallede kalker ocağı tepkisi

Sedat ÜNAL / FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA bal ormanları ve Muğla Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi Projesi içerisinde yer alan Fethiye'nin kırsal İncirköy Mahallesi'nde yapılması planlanan kalker ocağı için halkın katılımıyla Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı yapıldı. Yöre halkı, bölgede yerleşik yaşayan İngilizler ve çevreciler kalker ocağı yapılmasına tepki gösterdi.

Muğla İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2018 yılında binlerce adaçayı, kekik, defne, sakız ağacı fidanı dağıtılarak Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitki merkezi haline getirilmesi planlanan ayrıca Muğla Bal Ormanları Projesi içerisinde yer alan Muğla İncirköy Mahallesi'nde açılması planlanan kalker taş ocağı ve kırma eleme tesisi, hazır beton santrali ve asfalt plent tesisine tepkiler sürüyor. İncirköy Mahallesi, Koru Mahallesi ve Yeşil Üzümlü mahallelerini etkileyecek olan projenin ÇED raporu için Koru Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde halkı bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya elinde 'Doğayı kirletmeyiniz', 'Yöremize taş ocağı yaptırmayacağız', 'Vermedik, vermiyoruz', 'Dağ taş gezilir, oyulmaz' yazılı dövizler taşıyan bölgede erleşik yaşayan çok sayıdaki İngiliz vatandaşı, yöre halkı bölgede bulunan çevre sivil toplum örgütü temsilcileri ve çevreciler katıldı. Toplantıda proje ile ilgili bir sunum yapıldıktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkilileri katılanların görüş ve önerilerini not aldı. Çevreciler ve mahalle sakinleri böyle bir taş ocağının yapılmasının doğru olmayacağını belirtti. Toplantıya Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği adına katılan Gıda Mühendisi Yasin Kırgız bölgenin çok önemli çevre projelerine ev sahipliğini yaptığını belirtip, "Bu bölgemizde arılar için bal ormanları oluşturuldu. Yine tıbbi ve aromatik bitki merkezi projesi yine bu bölgede sürmektedir. Burada bu projenin yapılması mümkün değildir" dedi.

3 saat süren toplantı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü yetkililerinin tutanak tutması ile sona erdi.