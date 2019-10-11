Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar

TBMM Tıbbi Aromatik Bitkiler Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, "Bu işin dünyadaki hacmi 115 milyar dolar, bizim ülkemiz milyon dolarlar seviyesinde. 2023 hedefimiz 5 milyar dolar. Zaten 2050 yılında dünyada 500 milyar dolar hacmi olacak olan bir sektör." dedi.

Aydın ve 12 milletvekillinden oluşan komisyon üyeleri, Sürmene ilçesinde bulunan Milli Parklar Genel Müdürlüğü Çamburnu Tesisleri'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Programda konuşan Aydın, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda inşallah ordumuz muzaffer olur. Bizim için çok önemli günleri yaşıyoruz. Orada bir terör devletinin kurulmasını istemiyoruz. Tüm dünyaya rağmen oraya girilecek denildi. Afrin Zeytindalı Harekatı'nda olduğu gibi bu Barış Pınarı Harekatı'nı da muzaffer olarak ordumuz kazanacak. Çünkü ömür boyu orada bir terör devletini istemiyoruz. İnşallah onda da başarılı olacağız." diye konuştu.

Komisyon olarak çalışmalar kapsamında daha önce Çorum, Balıkesir, Konya ve Karaman'a gittiklerini aktaran Aydın, "Özellikle Doğu Karadeniz'i seçmemiz gerekiyordu. Burada bitki çeşitliliği çok fazla." dedi.