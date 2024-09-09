Aronya meyvesi faydaları nelerdir? Aronya meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir?

İnsanın da bir parçası olan doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki, çiçek, sebze ve meyve gibi besinler, yine insan sağlığı için çeşitli faydalar barındırırlar. Bazıları hâlâ keşfedilmemiş olan bu doğal ürünler, çeşitli formlarda tüketilebilir ya da kullanılabilir. Bazıları yağ, bazıları çay, bazıları merhem olarak kullanıldığında farklı rahatsızlıklara çare olabilir. Hatta bazıları çeşitli ilaçların hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Aronya meyvesi de az bilinen ama birçok faydası olduğu tespit edilen bir meyvedir. Adı koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı süreçte duyulmaya başlanmış ve bu meyvenin virüse karşı korunmada etkili olduğuna dair bazı "iddialar" duyulmuştur. Ancak bu bilgi net olarak doğrulanmamış ve uzmanlar bu bilginin doğruluğunu onaylamamıştır. Yine de aronya meyvesinin iyi geldiği birçok rahatsızlık olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış ve açıklanmıştır.

Aronya meyvesi nedir?

Gülgiller ailesinden olan aronya meyvesi keskin bir tada sahiptir. Üzümsü meyveler grubundandır ve çalı bitkisinin renkli ve küçük boyutlu bir meyvesidir. Avrupa’nın birçok bölgesinde yetişen bu meyve, en çok Kuzey Amerika’da yetişir ve tüketilir. Yerli Amerikalılar adı verilen topluluk, bu meyveyi geleneksel tıp alanında kullanmıştır.

Birçok hastalığa karşı savaşmada yardımcı bir öge olduğu kabul edilen aronya meyvesi, sahip olduğu bileşenler ile kalpten obeziteye kadar birçok rahatsızlığa karşı kullanılabilir. Önemli hastalıkların oluşmasında engel olarak da bilinir. Besin değeri ise oldukça fazladır. Hem meyve olarak hem de çeşitli formlarda kullanılabilir.

Aronya meyvesi faydaları nelerdir?

Bir diğer adı da süper meyve olan aronya meyvesi faydaları ile bilinir. Bu faydaları içerdiği minerallerden ve vitaminlerden gelir. Kuru ya da çiğ olarak tüketilebildiği gibi her hâli ile farklı bir faydası vardır. Tam besin değerleri, içerdiği mineraller ve vitaminler dörtte bir bardak kurutulmuş aronya için şu şekildedir:

Kalori: 45

Karbonhidrat: 10

Yağ: Yaklaşık 1 gram

Şeker: 3 Gram

C vitamini

Kalsiyum

Potasyum

Çinko

Magnezyum

Folat

B vitaminleri

Aronya meyvesi nasıl yenir?

Aronya meyvesinin tüketilmesi yaşa ya da bünyeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ne kadar oranda ve ne kadar sıklıkta tüketilmesi gerektiği de bu durumlara göre belirlenmelidir. Mutlaka doktor onayı ile kullanılması gereken aronya faydası çok olan bir meyve de olsa fazla tüketimi çeşitli zararlara neden olabilir. Net bir rakam uzmanlar tarafından verilmese de günde 20 adet aronya meyvesini geçmemek gerekir. Olası yan etkileri ile aronya meyvesi zararlarından bazıları şunlardır:

Kalp hastaları için risklidir.

Diyabet hastalarının kan şekerini düzensizleştirebilir.

Çok fazla tespit edilmese de fazla kullanımı ile alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Hazımsızlık için faydalı olsa da fazla tüketimi mide sorunlarına yol açabilir.

Meyve olarak hem kuru hem de çiğ olarak tüketilebileceği bilinen aronya meyvesi, meyve suyu ya da kurutulmuş hâli ile hazırlanan çay formunda da tüketilebilmektedir. Tadı keskin ve biraz da buruk olduğu için daha çok içecek formu ile tüketilmesi önerilir. Ayrıca günümüzde çok sık tüketilen smoothie ve benzeri içeceklere de eklenebilir.

Aronya meyvesinden ayrıca reçel, meyve suyu, çay, muhallebi, kahvaltı bowl'ları, smoothie, tatlı gibi çeşitli başka yiyecekler ve içecekler de hazırlanabilir. Hazır olarak tüketmek üzere aktarlardan ya da marketlerden alınabildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabilir.

Aronya meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir?

Aronya meyvesi LDL (kötü kolesterol) düzeyini azaltmada yardımcı olur ayrıca antioksidan içeriği bulunur. Çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi de olan aronya meyvesinin en bilinen faydalarından bazıları ve iyi geldiği hastalıklar şunlardır:

Bağışıklığı güçlendirir.

Bağırsak sorunlarına faydalıdır.

Antioksidan açısından zengindir.

Kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

Kan dolaşımını düzenler.

Kan akışını iyileştirici etkisi vardır.

Metabolizmanın sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.

Böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Sindirim sistemini düzenler.

Cildi yenilemeye yardımcı olur.

Zihin fonksiyonlarını güçlendirir.

Solunum yolu hastalıklarını önleyici etkisi vardır.

Soğuk algınlığına karşı vücudu korur ve dirençli tutar.

Doktor kontrolünde kullanılarak diyabetin olumsuz etkilerine karşı koruma sağlayabilir.

Sinüzite iyi gelir.

Saman nezlesine iyi gelir.

Astım rahatsızlıklarına iyi gelir ve belirtilerinin önüne geçtiği bilinir.

Önemli not: Bu içerikte yazılanlar tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.