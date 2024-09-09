Aronya meyvesi faydaları nelerdir? Aronya meyvesi hangi hastalıklara iyi gelir?

İnsanın da bir parçası olan doğada kendiliğinden yetişen birçok bitki, çiçek, sebze ve meyve gibi besinler, yine insan sağlığı için çeşitli faydalar barındırırlar. Bazıları hâlâ keşfedilmemiş olan bu doğal ürünler, çeşitli formlarda tüketilebilir ya da kullanılabilir. Bazıları yağ, bazıları çay, bazıları merhem olarak kullanıldığında farklı rahatsızlıklara çare olabilir. Hatta bazıları çeşitli ilaçların hammaddesi olarak kullanılmaktadır.
Aronya meyvesi de az bilinen ama birçok faydası olduğu tespit edilen bir meyvedir. Adı koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı süreçte duyulmaya başlanmış ve bu meyvenin virüse karşı korunmada etkili olduğuna dair bazı "iddialar" duyulmuştur. Ancak bu bilgi net olarak doğrulanmamış ve uzmanlar bu bilginin doğruluğunu onaylamamıştır. Yine de aronya meyvesinin iyi geldiği birçok rahatsızlık olduğu uzmanlar tarafından kanıtlanmış ve açıklanmıştır.
Gülgiller ailesinden olan aronya meyvesi keskin bir tada sahiptir. Üzümsü meyveler grubundandır ve çalı bitkisinin renkli ve küçük boyutlu bir meyvesidir. Avrupa’nın birçok bölgesinde yetişen bu meyve, en çok Kuzey Amerika’da yetişir ve tüketilir. Yerli Amerikalılar adı verilen topluluk, bu meyveyi geleneksel tıp alanında kullanmıştır.
Birçok hastalığa karşı savaşmada yardımcı bir öge olduğu kabul edilen aronya meyvesi, sahip olduğu bileşenler ile kalpten obeziteye kadar birçok rahatsızlığa karşı kullanılabilir. Önemli hastalıkların oluşmasında engel olarak da bilinir. Besin değeri ise oldukça fazladır. Hem meyve olarak hem de çeşitli formlarda kullanılabilir.
Bir diğer adı da süper meyve olan aronya meyvesi faydaları ile bilinir. Bu faydaları içerdiği minerallerden ve vitaminlerden gelir. Kuru ya da çiğ olarak tüketilebildiği gibi her hâli ile farklı bir faydası vardır. Tam besin değerleri, içerdiği mineraller ve vitaminler dörtte bir bardak kurutulmuş aronya için şu şekildedir:
Aronya meyvesinin tüketilmesi yaşa ya da bünyeye bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ne kadar oranda ve ne kadar sıklıkta tüketilmesi gerektiği de bu durumlara göre belirlenmelidir. Mutlaka doktor onayı ile kullanılması gereken aronya faydası çok olan bir meyve de olsa fazla tüketimi çeşitli zararlara neden olabilir. Net bir rakam uzmanlar tarafından verilmese de günde 20 adet aronya meyvesini geçmemek gerekir. Olası yan etkileri ile aronya meyvesi zararlarından bazıları şunlardır:
Meyve olarak hem kuru hem de çiğ olarak tüketilebileceği bilinen aronya meyvesi, meyve suyu ya da kurutulmuş hâli ile hazırlanan çay formunda da tüketilebilmektedir. Tadı keskin ve biraz da buruk olduğu için daha çok içecek formu ile tüketilmesi önerilir. Ayrıca günümüzde çok sık tüketilen smoothie ve benzeri içeceklere de eklenebilir.
Aronya meyvesinden ayrıca reçel, meyve suyu, çay, muhallebi, kahvaltı bowl'ları, smoothie, tatlı gibi çeşitli başka yiyecekler ve içecekler de hazırlanabilir. Hazır olarak tüketmek üzere aktarlardan ya da marketlerden alınabildiği gibi evde de kolaylıkla hazırlanabilir.
Aronya meyvesi LDL (kötü kolesterol) düzeyini azaltmada yardımcı olur ayrıca antioksidan içeriği bulunur. Çeşitli hastalıklara karşı koruyucu etkisi de olan aronya meyvesinin en bilinen faydalarından bazıları ve iyi geldiği hastalıklar şunlardır:
Önemli not: Bu içerikte yazılanlar tıbbi tavsiye niteliği taşımamaktadır. İçindekiler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi sorunun teşhis veya tedavisi için kullanılmamalıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.