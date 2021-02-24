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  4. Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı

Arpa yüklü tır ters döndü: 2 ağır yaralı

24.02.2021 02:26 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolde çıkarak takla attı.

Manisa’nın Kula ilçesinde seyir halindeki bir tır, kontrolde çıkarak takla attı. Ters dönen tır içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılırken tır içerisinde bulunan iki kişi de ağır yaralandı.
Kaza saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Gündüz, idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü tır, Kula’dan İzmir yönüne seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karayolu üzerinden bir süre savrulan tır, takla atarak yolun sağ tarafından bulunan tarlada ters şekilde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, tır içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz’ü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ardından tırda yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz(60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarılan Çetiz ve Gündüz direkt Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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