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Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 07:54 | Son Güncelleme

KARS'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı.

Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Arpaçay ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkanı Erçetin Altay, bayram öncesi yardıma muhtaç bir aileye malzeme götürdüğü evde, köpeğin saldırısına uğradı. Başkan Altay, kolundan ve omzundan yaralandı.
Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, dün saat 18.00 sıralarında belediyeden çıkıp, özel arabasıyla Yalınçayır Mahallesi’nde oturan yardıma muhtaç bir aileye, yardım malzemesi götürdü. Başkan Altay, malzemeleri aileye teslim etmek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdi. Bu sırada, burada bağlı kopek, zincirini koparıp Altay'a saldırdı. Köpek, kendisini korumaya çalışan Erçetin Altay'ın kolunu ısırdı. Başkan Altay, mahallelinin müdahalesiyle kurtuldu. Kolundan ve omzundan yaralanan Erçetin Altay, Arpaçay Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavisi yapılan başkan Altay, tetanos ve kuduz aşısı oldu. Taburcu edilen Başkan Altay, evinde dinlenmeye çekildi.
Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan Başkan Erçetin Altay, “Yardım malzemelerini vermek için mahalle sakinleriyle birlikte evin bahçesine girdiğimizde köpek bir anda üstüme saldırdı. Ne yapacağımı şaşırıp, kaldım. Hemen yüzümü korumaya çalıştım. Baktım köpek hırçınlaşmış ben de kafasını tutmaya çalıştım. Ayağımla itmeye çalıştığımda ise dengemi kaybedip düştüm. Ben yere düşünce köpekte üstüme çullandı. Adeta beni parçalamaya çalıştı. Aile fertleri ve mahalleli köpeği güçlükle uzaklaştırdı. Şükür, ucuz atlattım” dedi.

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Arpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandıArpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandıArpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandıArpaçay Belediye Başkanı, köpek saldırısında yaralandı

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