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Arpaçay’da kök kenevir ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Arpaçay İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde H.K.’ya ait evin önünde 944, C.A.’nın evinin bahçesinde ise 184 olmak üzere toplam bin 128 kök kenevir ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Arpaçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda bin 128 adet kök kenevir ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Arpaçay İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı ekiplerce yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde H.K.’ya ait evin önünde 944, C.A.’nın evinin bahçesinde ise 184 olmak üzere toplam bin 128 kök kenevir ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen kenevirler, olay yerinde yakılarak imha edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ise gerekli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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