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Arpacık : Neden Olur, Nasıl Geçer?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Gözde meydana gelen arpacık problemi çeşitli nedenlerden dolayı gelişebilir.

Arpacık : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Gözde meydana gelen arpacık problemi çeşitli nedenlerden dolayı gelişebilir. Gözde oluşan iltihaplanmanın şişlik belirtisiyle kendini gösterdiği arpacık, göz kırpma esnasında gözde tahammül edilemeyecek şiddette bir ağrıya neden olabilecek kadar yoğun iltihaba sebep olabilir. İltihapların neden olduğu ağrılar zamanla tüm göz fonksiyonlarını etkiler. Bu durumda göz çevresinde meydana gelen şişme ve kızarıklık da rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Şişliğin orta kısmında sivilce ucu gibi görünen bir beyazlık bulunur. Bu durumda gözde arpacık nasıl geçer diye telaşlanmaktan ziyade bir doktorun yardımına başvurulmalı, doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisi uygulanmalı, yine doktor onayıyla ilaç tedavisi bitkisel yöntemlerle desteklenmelidir.

Arpacık Neden Olur?

1. Göz kapağındaki yağ bezlerinin iltihaplanması

göz

Göz kapağındaki yağ bezlerine yerleşen bakteriler, bezlerde tıkanıklığa neden olur. Tıkanan yağ bezleri zamanla iltihaplanır. Gözün oldukça hassas bir bölge olması, iltihapların zarar verici boyuta ulaşmadan önüne geçilmesi gereksinimini doğurur.

2. Vitamin eksikliği

meyve-sebze

Vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin düzenlemesinde önemli rol oynarlar. Vitamin ve minerallerin dahil edilmediği beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin bozulmasına ve bu durumun bir sonucu olarak da göze yerleşen bakterilere karşı yeterince savunma gösterilememesine neden olur.

3. Hijyensizlik

sabun

Göz makyajını tam olarak temizlemeden uyumak arpacık sorununa davetiye çıkarabilir. Aynı zamanda sabun, şampuan, yüz temizleme jeli gibi bazı kişisel hijyen malzemelerinin içeriği vücutta alerjik bir etki yaratarak arpacığa neden olabilir.

4. Uykusuzluk

uykusuz kadın

Yorgunluk, uykusuzluk gibi etkenler vücudun dirençsiz kalmasına neden olur. Bununla birlikte yeterince dinlenemeyen gözlerde çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Dış etmenlere karşı kendini koruyamayan gözlerde iltihabik problemlerin ortaya çıkması daha kolaydır.

5. Stafilokok bakterisi

bakteri

Stafilokok bakterilerinin vücutta çoğalması arpacığın temel nedenidir. Genelde burunda bulunan bu bakteriler zamanla göz çevresine ulaşabilir. Bakterilerin göz çevresine ulaşmasının kolaylaşmasında, burnun silindikten sonra elin göz çevresine götürülmesinin rolü büyüktür.

Arpacık Nasıl Geçer?

1. İlaç tedavisi

damla kullanan kadın

Arpacık tedavisi için mutlaka bir göz doktorunun yardımına başvurulmalıdır. Doktorun önereceği antibiyotikli göz damlası veya kremi problemin büyük ölçüde geçmesini sağlar. Ancak bu ürünler yalnızca göz kapağına uygulanmalıdır. Arpacık göz kapağının üzerine yayılmak üzereyse veya kalıcı bir enfeksiyon söz konusu ise doktor tarafından yazılan antibiyotikler hap veya tablet şeklinde olabilir. Eğer arpacık bu yöntemlerle temizlenemiyorsa irini kurutmak için arpacığın bir kısmı kesip alınır. Bu yöntem çok daha hızlı bir iyileşme sağlar.

2. Çay

çay tedavisi yapan kadın

Arpacığın büyümesini engelleyen en basit yöntem poşet çayları sıcak bir şekilde sorunlu bölgeye koyup bir süre bekletmektir. Ayrıca 2 gün boyunca gerçekleştirilen bu işlem gözde oluşan şişliğin azalmasını da sağlar.

3. Kişniş tohumu

kişniş tohumu

Bir tutan kişniş tohumunu suda kaynatın. Tohumları süzüp elde ettiğiniz karışımı sorun bölgenin üzerine sürün. Ardından gözünüzü yıkayın. Bu işlemi 5 gün boyunda tekrarlayın.

4. Sarımsak suyu

sarımsak

Hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekici bir besin olan sarımsak bakteriler üzerinde oldukça etkilidir. Sarımsağın bu etkisinden faydalanılarak gözdeki enfeksiyonu tamamen yok etmek mümkün. Bunun için sarımsağın suyunu çıkararak sorunlu bölgenin üzerine yedirin ve bu işlemi birkaç gün boyunca devam ettirin.

5. Karanfil

karanfil

Pek çok hastalığa şifa niteliğinde olan karanfil bitkisi, gözde meydana gelen arpacık problemine karşı da oldukça etkilidir. Kurutulan karanfilin yapraklarının güzelce kaynatılması ve süzüldükten sonra pamuk yardımıyla gözlere uygulanması arpacık sorununun kısa sürede geçmesini sağlar.

6. Patates kabuğu

patates kabuğu

Evde uygulanan tedavi yöntemleri arasında belki de en pratik olanıdır. Bu yöntemin uygulanışı ise şöyle; patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Soyduğunuz kabukları gözünüzün üzerine yerleştirin ve bir süre bekleyin.

7. Zerdeçal

zerdeçal

Antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumunu engelleyen zerdeçala bu işlevinde içerisindeki faydalı minerallerin de yardımı dokunur. Arpacık probleminde de zerdeçalın kısa sürede belirgin etkilerinden faydalanmak için bir miktar zerdeçalı sıcak suyun içerisinde karıştırın. Su ılıdıktan sonra pamuk yardımıyla gözünüzün üzerine sürün. Günde 2 kez bu işlemi tekrarlamak sorunun kısa sürede çözümünü sağlar.

8. Soğan

dilimlenmiş soğan

Soğan, gözdeki arpacık probleminin neden olduğu ağrıların azaltılması için yardım alınabilecek en etkili doğal kaynaklardan biri sayılır. Güçlü bir antioksidan ve aynı zamanda C vitamini ve demir açısından zengin olan soğanı gözlerin yaşarması için kullanmak üretilen gözyaşı sayesinde gözdeki sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu işlem ne kadar can yakıcı olsa da soruna neden olan mikropların gözden uzaklaşmasını sağlar. Soğanları ince ince keserek sorun gözün üzerine uygulamak gözde batma hissine neden olur. Bu nedenle acı eşiği düşük olan kişilerin bu yöntem yerine daha farklı yollara başvurabilirler.

9. Pişmiş yumurta

yumurta

Yumurtaları önce kaynatın. Ardından yumurtaların ılımasıyla birlikte sorunlu bölgeye koyarak 10-15 dakika kadar bekleyin. Bu yöntem aynı zamanda arpacık ağrılarına da oldukça iyi gelir. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey yumurtaların aşırı sıcak olmamasıdır.

10. Aloe vera

aloe vera

İçerisinde birçok vitamin ve mineral barındıran aloe vera bu sebeple yüzyıllarda birçok bitkisel yöntemin başrolü konumunda. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan olma özelliği de birçok hastalığa karşı tercih edilme sebebi. Aloe verayı arpacık sorununun çözümünde kullanmak için bitkiden bir yaprak koparın. Sonra içindeki jeli çıkarın ve yaprakları küçük küçük keserek jelin içerisine ekleyip karıştırın. Bu karışımı gözünün üzerine sürün. Karışım katılaşıncaya kadar beklenir. Bu yöntemi arpacık tamamen küçülene kadar her gün düzenli bir şekilde uygulayın. Ki çoğu durumda bu yöntemin 5 gün boyunda düzenli olarak uygulanması yeterli olur.

11. Tuzlu su

tuz ve su

Tuz suyun vücutta tutulmasını sağlar. Tuzun bu kabiliyeti birçok hastalık için önemli bir detaydır. 1 litre kaynamış suyun içine 2 çay kaşığı tuz ekleyip karıştırın ve soğumasını bekleyin. Ilıdıktan sonra tuzlu suyu bir havluya dökün ve gözümüzün üzerine koyup bekletin. Bu işlemi günde birkaç kez uygulayarak arpacık sorunundan oldukça kısa bir süre içinde kurtulmuş olursunuz. Arpacık ne kadar sürede geçer? Bu soruya net olarak cevap verilebilmesi tamamen uygulanan tedavi yöntemine bağlıdır. Antibiyotik tedavisiyle en az 7 günde geçen arpacık, kişniş tohumu tedavisiyle 5 günde geçebilir.

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