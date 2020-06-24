Arpacık : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Gözde meydana gelen arpacık problemi çeşitli nedenlerden dolayı gelişebilir. Gözde oluşan iltihaplanmanın şişlik belirtisiyle kendini gösterdiği arpacık, göz kırpma esnasında gözde tahammül edilemeyecek şiddette bir ağrıya neden olabilecek kadar yoğun iltihaba sebep olabilir. İltihapların neden olduğu ağrılar zamanla tüm göz fonksiyonlarını etkiler. Bu durumda göz çevresinde meydana gelen şişme ve kızarıklık da rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Şişliğin orta kısmında sivilce ucu gibi görünen bir beyazlık bulunur. Bu durumda gözde arpacık nasıl geçer diye telaşlanmaktan ziyade bir doktorun yardımına başvurulmalı, doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisi uygulanmalı, yine doktor onayıyla ilaç tedavisi bitkisel yöntemlerle desteklenmelidir. Arpacık Neden Olur? 1. Göz kapağındaki yağ bezlerinin iltihaplanması Göz kapağındaki yağ bezlerine yerleşen bakteriler, bezlerde tıkanıklığa neden olur. Tıkanan yağ bezleri zamanla iltihaplanır. Gözün oldukça hassas bir bölge olması, iltihapların zarar verici boyuta ulaşmadan önüne geçilmesi gereksinimini doğurur. 2. Vitamin eksikliği Vitamin ve mineraller, bağışıklık sisteminin düzenlemesinde önemli rol oynarlar. Vitamin ve minerallerin dahil edilmediği beslenme alışkanlıkları bağışıklık sisteminin bozulmasına ve bu durumun bir sonucu olarak da göze yerleşen bakterilere karşı yeterince savunma gösterilememesine neden olur.

3. Hijyensizlik Göz makyajını tam olarak temizlemeden uyumak arpacık sorununa davetiye çıkarabilir. Aynı zamanda sabun, şampuan, yüz temizleme jeli gibi bazı kişisel hijyen malzemelerinin içeriği vücutta alerjik bir etki yaratarak arpacığa neden olabilir. 4. Uykusuzluk Yorgunluk, uykusuzluk gibi etkenler vücudun dirençsiz kalmasına neden olur. Bununla birlikte yeterince dinlenemeyen gözlerde çeşitli problemler ortaya çıkabilir. Dış etmenlere karşı kendini koruyamayan gözlerde iltihabik problemlerin ortaya çıkması daha kolaydır. 5. Stafilokok bakterisi Stafilokok bakterilerinin vücutta çoğalması arpacığın temel nedenidir. Genelde burunda bulunan bu bakteriler zamanla göz çevresine ulaşabilir. Bakterilerin göz çevresine ulaşmasının kolaylaşmasında, burnun silindikten sonra elin göz çevresine götürülmesinin rolü büyüktür. Arpacık Nasıl Geçer? 1. İlaç tedavisi Arpacık tedavisi için mutlaka bir göz doktorunun yardımına başvurulmalıdır. Doktorun önereceği antibiyotikli göz damlası veya kremi problemin büyük ölçüde geçmesini sağlar. Ancak bu ürünler yalnızca göz kapağına uygulanmalıdır. Arpacık göz kapağının üzerine yayılmak üzereyse veya kalıcı bir enfeksiyon söz konusu ise doktor tarafından yazılan antibiyotikler hap veya tablet şeklinde olabilir. Eğer arpacık bu yöntemlerle temizlenemiyorsa irini kurutmak için arpacığın bir kısmı kesip alınır. Bu yöntem çok daha hızlı bir iyileşme sağlar.

2. Çay Arpacığın büyümesini engelleyen en basit yöntem poşet çayları sıcak bir şekilde sorunlu bölgeye koyup bir süre bekletmektir. Ayrıca 2 gün boyunca gerçekleştirilen bu işlem gözde oluşan şişliğin azalmasını da sağlar. 3. Kişniş tohumu Bir tutan kişniş tohumunu suda kaynatın. Tohumları süzüp elde ettiğiniz karışımı sorun bölgenin üzerine sürün. Ardından gözünüzü yıkayın. Bu işlemi 5 gün boyunda tekrarlayın. 4. Sarımsak suyu Hem lezzeti hem de faydalarıyla dikkat çekici bir besin olan sarımsak bakteriler üzerinde oldukça etkilidir. Sarımsağın bu etkisinden faydalanılarak gözdeki enfeksiyonu tamamen yok etmek mümkün. Bunun için sarımsağın suyunu çıkararak sorunlu bölgenin üzerine yedirin ve bu işlemi birkaç gün boyunca devam ettirin. 5. Karanfil Pek çok hastalığa şifa niteliğinde olan karanfil bitkisi, gözde meydana gelen arpacık problemine karşı da oldukça etkilidir. Kurutulan karanfilin yapraklarının güzelce kaynatılması ve süzüldükten sonra pamuk yardımıyla gözlere uygulanması arpacık sorununun kısa sürede geçmesini sağlar. 6. Patates kabuğu Evde uygulanan tedavi yöntemleri arasında belki de en pratik olanıdır. Bu yöntemin uygulanışı ise şöyle; patatesi güzelce yıkayın ve kabuklarını soyun. Soyduğunuz kabukları gözünüzün üzerine yerleştirin ve bir süre bekleyin.

7. Zerdeçal Antiseptik özelliği sayesinde mikrop oluşumunu engelleyen zerdeçala bu işlevinde içerisindeki faydalı minerallerin de yardımı dokunur. Arpacık probleminde de zerdeçalın kısa sürede belirgin etkilerinden faydalanmak için bir miktar zerdeçalı sıcak suyun içerisinde karıştırın. Su ılıdıktan sonra pamuk yardımıyla gözünüzün üzerine sürün. Günde 2 kez bu işlemi tekrarlamak sorunun kısa sürede çözümünü sağlar. 8. Soğan Soğan, gözdeki arpacık probleminin neden olduğu ağrıların azaltılması için yardım alınabilecek en etkili doğal kaynaklardan biri sayılır. Güçlü bir antioksidan ve aynı zamanda C vitamini ve demir açısından zengin olan soğanı gözlerin yaşarması için kullanmak üretilen gözyaşı sayesinde gözdeki sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu işlem ne kadar can yakıcı olsa da soruna neden olan mikropların gözden uzaklaşmasını sağlar. Soğanları ince ince keserek sorun gözün üzerine uygulamak gözde batma hissine neden olur. Bu nedenle acı eşiği düşük olan kişilerin bu yöntem yerine daha farklı yollara başvurabilirler.