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Arpadere Yaylası'nda elektrik sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

İZMİR'in Kınık ilçesinin kırsal Arpadere Mahallesi yaylasına, 5,5 kilometrelik enerji nakil hattı döşenerek, törenle elektrik verildi.

Cevdet ŞEN/KINIK (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Kınık ilçesinin kırsal Arpadere Mahallesi yaylasına, 5,5 kilometrelik enerji nakil hattı döşenerek, törenle elektrik verildi. Uzun yıllardır beklediği elektriğe kavuşan Arpadere Yaylası'nda yaşayan 100 aile, sevinç yaşadı. Kınık Belediye Başkanı AK Parti'li Sadık Doğruer, 8 Mart 2017'de ilçeyi ziyaret eden dönemin başbakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'a, Kınık'a 18 kilometre uzaklıktaki 450 nüfuslu kırsal Arpadere Mahallesi'nin yaylasında yaşayan 100 ailenin uzun yıllardır elektrik olmadan, zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüğünü iletti. Bunun üzerine çalışma başlatıldı. Gediz Elektrik şirketi tarafından Arpadere Yaylası'na 3 adet 100 kilovatlık trafo konulup, 270 alçak gerilim direği dikilerek, 5,5 kilometrelik enerji nakil hattı döşendi. Toplam 2 milyon liraya mal olan proje ile Arpadere Yaylası'nda yaşayanlar, elektriğe kavuştu. Yaylaya elektrik verilmesi dolayısıyla dün akşam tören düzenlendi. Törene Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Kınık Jandarma Bölük Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Ali Semih Babaoğlu, Arpadere Mahallesi'nin muhtarı Bahri Duman, Gediz Elektrik ve projeyi üreten elektrik firmasının yetkilileri ile köylüler katıldı. Yapılan duanın ardından Kaymakam Mustafa Ergün ve Belediye Başkanı Sadık Doğruer, şalteri kaldırarak, yaylaya elektrik verdi. Uzun yıllardır beklediği elektriğe kavuşan Arpadere Yaylası'nda yaşayan, geçimini çiftçilik ve hayvancılıkla sağlayan köylüler de mutluluk yaşadı. Arpadere Mahallesi'nin muhtarı Bahri Duman, yıllar sonra elektriğe kavuştuklarını belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. Yayla sakinlerinden Fatma İnce de "Yıllar sonra aydınlığa kavuştuk. Artık teknolojik aletleri kullanarak, bazı işlerimizi çok daha rahat halledebileceğiz. Bizleri karanlıktan kurtaranlardan Allah razı olsun" diye konuştu. Yayla sakinlerinden Burcu Yıldız ise "Elektrik olmadığı için soğuk su içip, soğuk karpuz yemeye hasret kalmıştık. Çamaşırlarımızı elde yıkamak zorunda kalıyorduk. Yemeklerimiz buzdolabı olmadığı için çabucak bozuluyordu. 9 ay boyunca yaylada zor şartlarda yaşıyorduk. Gece, elektrik olmadığı için akraba ve komşularımıza ziyarete gidemiyorduk. Artık bu sıkıntılarımızın hepsi geride kalacak" dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Yıldız da elindeki gaz lambasını yere atıp, kırdıktan sonra, "Elektriğe kavuştuk artık, buna gerek kalmadı" diye konuştu.

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