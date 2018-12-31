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Arsa mağdurları Noel Baba kostümüyle eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:48 | Son Güncelleme

İZMİR'de kendilerine 'Balçova Arsa Mağdurları' diyen grup, Noel Baba kostümü giyerek 45 yıldır verilmediğini iddia ettikleri imar hakları için eylem yaptı.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de kendilerine 'Balçova Arsa Mağdurları' diyen grup, Noel Baba kostümü giyerek 45 yıldır verilmediğini iddia ettikleri imar hakları için eylem yaptı. Konak Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan 'Balçova Arsa Mağdurları' grubundaki yaklaşık 200 kişiden 20'si, Noel Baba kostümü giyerek eyleme katıldı. Arsalarına çeşitli tesisler yapıldığını ancak paralarının verilmediğini iddia eden grubun avukatlığını üstlenen Mustafa Kemal Turan, eylemde yaptığı konuşmada, sorunun 45 yıllık olduğunu belirtti. Avukat Turan, "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir belediye, halkını 45 sene süreyle imar mağduru etmemiştir. Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir belediye, 5 bin aileden toplanan bedellerle baraj, teleferik ve otel yaptırıp, bunları belediyeye mal ettikten sonra bu insanlara verdiği imar hakkı sözünü hiçe sayarak 'Size bir şey veremiyoruz. Adımız hıdır, elimizden gelen budur' ifadesi ile saygısızlıkta bulunmamıştır. Pazar yerini bu holdinge satıp, pazar yerini otoyol köprü altına alıp insanların hayatını tehlikeye attınız. Bu insanların üstüne Tanrı korusun otoyoldan bir araç düşerse bunun hesabını kim verecek?" dedi. Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Arsa mağdurları Noel Baba kostümüyle eylem yaptıArsa mağdurları Noel Baba kostümüyle eylem yaptı
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