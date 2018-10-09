Arsa tartışmasında kan aktı: 2 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyünde meydana geldi. ABD'de bir lokantada aşçı olarak çalışan ve tatilini geçirmek üzere İmranlı ilçesine bağlı Yukarı Boğazkesen köyüne gelen Aziz S. ile kız kardeşleri Güler S. ve Arzu S. arsa anlaşmazlığı yaşadığı amcasının oğlu Hasan S. (61) ve komşusu Mehmet E. (70) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz S. amca oğlu Hasan S.’yi sol bacağından tabanca ile yaraladı. Bu sırada Güler S. ve Arzu S. de demir çubukla Mehmet E.'yi başından ve boynundan yaraladı. Yaralılar Hasan S. ve Mehmet E. İmranlı İlçe Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrasında otomobille kaçan Aziz S. ve kız kardeşleri Tokat'ta güvenlik güçleri tarafından yakalandı.
ABD Başkanı Trump özür diledi
Son dakika PKK/KCK operasyonu! 8 ilde çok sayıda kişi gözaltında
Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan
Cemal Kaşıkçı'nın son görüntüsü ortaya çıktı
AK Parti ve MHP'nin önündeki en büyük engel!
Trump'tan kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması
Erzurum'da korkunç iddia! İkisi de siyah giyimliydi
Antalya'da kan donduran görüntü! Facia
Google Pixel 3 XL daha tanıtımı yapılmadan satışa sunuldu!
Microsoft'tan Windows 10 güncellemesiyle ilgili kritik uyarı! Sakın indirmeyin, yoksa...
Kanser tedavisi ve tümör tedavisinde MR LINAC devrim yaratacak! MR LINAC nedir? MR LINAC tedavisi hangi hastanede var?
Okuyucu Yorumları 0 yorum