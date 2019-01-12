Arsal'daki Suriyeli mültecilerin kış çilesi sürüyor

ARSAL (AA) - MAHMUT GELDİ - Lübnan'ın Beka vilayetine bağlı Arsal bölgesindeki kamplarda kış aylarının zor şartları altında çaresizliklerle mücadele eden Suriyeli mülteciler, gıda maddesi ile birlikte çocuklarını soğuktan korumak için yakacak yardımı bekliyor. Suriye krizinin başladığı 2011 yılından bu yana iş imkanlarının olmadığı Lübnan'ın Suriye sınırına yakın dağlık bölge Arsal beldesine sığınan on binlerce mülteci, son günlerde şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışının etkili olmasıyla birlikte geçen yıllarda yaşanan ölüm vakıalarının tekrar meydana gelmesi tehlikesiyle karşı karşıya geldiler. Birleşmiş Milletler (BM) yardım programı kapsamı dışında bırakıldıklarını anlatan bölgedeki Suriyeli mülteciler, kamplarda yaşayanların çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğu dolayısıyla insani yardımlarla geçinmekten başka çareleri olmadığına dikkati çekiyor. Bölgeye giden AA ekibine konuşan Suriyeli mülteciler, geçen pazar gününden çarşamba gününe kadar etkili olan şiddetli fırtına ve kar yağışı nedeniyle çökme riski taşıyan çadırların altında kalma veya soğuktan donarak ölme endişeleri karşısında dua etmekten başka çareleri olmadığını ifade ettiler.

Deniz seviyesinden bin 400 metre yükseklikteki Arsal bölgesinde yaşayan mülteciler, çetin kış şartlarının devam ettiğini belirterek duyarlı ülke ve kuruluşlara kendilerine yardım etmeleri için çağrıda bulundu. Bu arada Lübnan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren 5 gün boyunca bölgeyi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava dalgasının gelmesi bekleniyor. - Üstlerini örten eski çadır parçalanarak havaya uçtu Arsal'da yaklaşık 115 Suriyeli mülteci ailenin hayat mücadelesi verdiği "Şam Yasemini Mülteci Kampı" sakinlerinden Hatice, pazar gününden itibaren başlayan şiddetli "Norma fırtınası" ile birlikte üstlerini örten çadırın eski olması hasebiyle parçalanarak havaya uçtuğunu, komşuların yardımıyla üstlerini kapatmaya çalışırken yoğun kar yağışına yakalandıklarını söyledi. Fırtına ve yağışı ile meydana gelen dondurucu soğukla mücadele edemeyerek 4 küçük çocuğuyla birlikte kampı terk ederek bir tanıdıklarının evine sığındıklarını dile getiren Hatice, kalp rahatsızlığı olan bir çocuğuyla birlikte 5 günden beri Lübnanlı komşularının evinde bir odaya sığındıkları aktardı.

Yıllardan beri kaderleriyle baş başa kaldıkları ve her geçen gün durumlarının daha da kötüye gittiğine işaret eden Hatice, 6 yaşındaki oğlunun astım ve kalp rahatsızlığı yaşadığı ancak hastanede gerekli muayene ve tetkikleri yaptıracak imkanları olmadığını söyledi. Dondurucu soğuklarda ısınmak için yakıt ihtiyaçlarını karşılayacak, gıda ve insani yardım beklemekten başka çareleri olmadığını kaydeden Hatice, şu anda naylon, kumaş parçaları ve benzeri şeyleri yakarak çocuklarını ısıtmaya çalıştıklarını anlattı. Hatice, Şam Yasemini Mülteci Kampı'nda yaşayan yüzlerce insanın durumu ve hatta diğer kamplarda kalan on binlerce mültecinin durumunun kendilerinden pek farklı olmadığını dile getirdi. "Selam 2 Mülteci Kampı" yakınında 500'ü aşkın mültecinin barındığı çadır kampından Habibe, kampta kadın, çocuk ve yaşlıların çoğunlukta olduğunu, insani yardımlara bağlı olarak hayatlarını sürdürmeye çalıştıklarına işaret ederek, kış mevsiminin gelmesi ve özellikle bölgenin coğrafi yapısı nedeniyle ısının sıfırın altına düştüğünü ifade etti.

Suriyeli mültecilerden 70 yaşlarındaki Adnan Yusuf ise kendilerini Birleşmiş Milletler yardım ettiği mülteciler listesinden çıkardığını söyleyerek, Şam Yasemini Mülteci Kampı'nda çadır veya yakacak konusunda bu yıl hiçbir yardım almadıklarını aktardı. Bu kampta yaşayan ailelerin çoğunun dondurucu soğuklardan korunmak için yakacak ve kışlık giysi bulamadıklarını dile getiren Yusuf, "Yağışlar sırasında suların çadırlara sızması sonucu battaniye ve yataklarımız ıslandı. Lübnanlı komşularımızdan aldığımız yiyecek ve kıyafetlerle idare ediyoruz." diye konuştu. - Çadırların kurulduğu yerlerin kira ödeme zamanı geldi Bölgedeki "Selam 2 Mülteci Kampı" sakinlerinden ve yakındaki bir okulda 50-100 dolar maaşla İngilizce öğretmenliği yapan Halid Ebu Dahır de fırtına ve yağışların şiddetlenmesi üzerine çadırın kar altında çökme tehlikesi endişesiyle eşini ve 3 çocuğunu yakınlardaki kız kardeşine gönderdiğini ve kendisinin çadırı korumak için burada kalmaya devam ettiğini söyledi. Arsal'da zor durumda olan mültecilere yönelik düzenli bir yardım veya destek programı olmadığı, sadece arada bir kendilerini hatırlayan birtakım hayır kuruluşlarından sınırlı derecede yardımlar geldiğini aktaran Ebu Dahır, kamplarda yaşayan diğer tüm mülteciler gibi acil gıda ve mazot yardımı için hayır kuruluşlarına çağrıda bulundu.

Bu yıl Selam 2 Mülteci Kampına hayır kuruluşları tarafından aile başına birer çadır temin edildiğini ancak kışın çetin geçmesi nedeniyle yetersiz kaldığını belirten Ebu Dahır, bu nedenle seslerini duyan hayırseverlerin harekete geçmesi için çağrı yaptı. Üç çocuk babası olarak ailesini geçindirmek için sürekli borç aldığını ve halihazırda bakkal borcunu nasıl ödeyeceğini derin derin düştüğünü vurgulayan Ebu Dahır, "Gönüllü çalıştığımdan dolayı ancak 50-100 dolar alabiliyorum. Borçlarımı ödemek için çadırdaki ahşapları sattım." dedi. Şu anda tüm kamp sakinlerini asıl düşündüren konunun çadırlarını kurdukları yerlerin yıllık kirasını nereden temin edecekleri olduğuna işaret eden Ebu Dahır, 150 dolar olan yıllık kira bedelinin ödenmemesi halinde 120 ailenin buradan kovulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını kaydetti. - Oğlu hapiste olan yaşlı çift komşularının yardımlarıyla geçiniyor Suriyeli mültecilerden ismini vermek istemeyen yaşlı çift , oğullarının hapiste olması nedeniyle kendilerine bakacak kimsenin olmadığı ve komşularının kendilerine getirdiği yemeklerle doymaya çalıştıklarını kaydetti.

Bakkaldan aldıklarıyla borçlarının biriktiğini ve bu borçları ödeyecek paraları olmadığını aktaran yaşlı çift, çaresizce hayır kuruluşlarından gelebilecek yardımları beklediklerini sözlerine ekledi. - Engelli çocuğuna ilaç bulmaktan çok kirayı düşünüyor Selam 2 Mülteci Kampı sakinlerinden ismini vermek istemeyen kadın, birkaç günden beri karların altında hayatta kalmaya çalıştıklarını dile getirerek, 4 yaşındaki oğlu Mahmud'un engelli olduğu ve kendisine ilaç alacak durumu olmadığını ifade etti. Çadırının bulunduğu toprak sahibine yıllık olarak yaklaşık 150 dolar kira ödemeleri için son 2 gününün kaldığına işaret eden mülteci kadın, çocuğuna ilaç bulmayı düşünmekten çok kirayı düşündüğünü belirtti. Kar sularının çadırlara sızması nedeniyle kullandıkları halıların ıslandığı ve bunun çocuğunun sağlığını olumsuz etkilediğini dile getiren çaresiz anne, Türkiye ve mültecilere karşı duyarlı olan tüm ülkeleri kendilerine yardım etmeye davet etti. Lübnan'daki mülteciler için kış mevsimi, çadırlarının kış şartlarına dayanıksız olması ve sobaları için mazot bulamamalarından dolayı çetin geçiyor.