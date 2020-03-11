SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Arsenal - Manchester City maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Arsenal - Manchester City maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

İNGİLTERE HABERLERİ  | 11.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Arsenal ile Manchester City'i karşı karşıya getirecek Premier Lig maçının Arsenal kulübü futbolcularının Olympiakos Başkanı Marinakis ile el sıkışıp yakın temas yaşaması sebebiyle alınan önlemler ışığında ertelendiği açıklandı.

Arsenal - Manchester City maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

Arsenal kulübü, Manchester City ile karşı karşıya gelecekleri Premier Lig maçının ertelendiğini açıkladı. Sebep olarak ise Arsenal - Olympiakos maçının olduğu gün Yunan ekibinin Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışan futbolcular ve teknik ekiplerinden 4 kişi olduğu belirtildi.

Resmi internet sitesinden açıklama yapan Arsenal kulübü, karşılaşmanın ertelenmesi kararının İngiliz hükümeti tarafından alınacak önlemler çerçevesinde yapılması gerekenler olarak belirterek, Marinakis ile el sıkışan ve birlikte yakın oturan 'birkaç' futbolcu olduğunu, önlemlere bu kişilerin de dahil edildiği belirtildi.

Marinakis ile son temas ettikleri günün üzerinden 13 gün geçmesine rağmen Marinakis ile temas eden birkaç futbolcu ve kulüp personelinin 14 gün boyunca evlerinde kalarak durumlarının izleneceği kaydedildi. Öte yandan açıklamada maç için Manchester'dan gelen futbolseverlerin yaşadıkları zorluklar konusunda üzgün olduklarını, maçın ertelendiği tarihte aynı biletlerin geçerli olacağı ifade edildi.

İki takımın 11 Mart 2020 TSİ 22:30'da karşı karşıya gelmesi planlanan Premier Lig maçının tarihinin daha sonra açıklanması bekleniyor.

(SPORX)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı! 'Ona sarıldım, üzüldüm, ağladım...' Dinmeyen acı!
Manchester derbisi Kırmızı Şeytanlar'ınManchester derbisi Kırmızı Şeytanlar'ın
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arsenal İngiltere Premier Lig Manchester City

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası tespit edildi

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

İkinci bir emre kadar izinler iptal edildi

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

''Galatasaray'dan teşvik primi aldık!''

Yıldız isim koronavirüsüne mi yakalandı!

Yıldız isim koronavirüsüne mi yakalandı!

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Kloop'tan City ve ceza yorumu

Kloop'tan City ve ceza yorumu

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Ünlü futbolcu sevgilisini terk etti!

Mesut Özil'den Arteta açıklaması

Mesut Özil'den Arteta açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arsenal - Manchester City maçı koronavirüs sebebiyle ertelendi

İngiliz devi kulüpte koronavirüs şoku

Crystal Palace, Cenk Tosun'un bonservisini alacak

Cenk Tosun'un yeni takımını açıkladılar

Arsenal'da sakatlığı bulunan Lucas Torreira sezonu kapattı

Yıldız futbolcu sezonu kapattı

ÖZET | Manchester United - Manchester City maç özeti: 2-0

Manchester derbisi Kırmızı Şeytanlar'ın

Chelsea - Everton maç özeti: 4-0

Chelsea Everton'a gol oldu yağdı

ÖZET | Burnley-Tottenham maç sonucu: 1-1 (Premier Lig)

Tottenham, Burnley'i geçemedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.