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Arsenal'den Çin'e mesaj: Özil'in Uygur paylaşımı görüşümüzü yansıtmıyor

14.12.2019 19:05 | Son Güncelleme

Mesut Özil'in Çin'in özerk Şincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik tutumunu protesto eden paylaşımının ardından Arsenal, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir açıklama yaptı: "Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır". Özil, Uygurlara yönelik Çin politikasını ve bu uygulamalara göz yumanları eleştirmişti.

Arsenal'den Çin'e mesaj: Özil'in Uygur paylaşımı görüşümüzü yansıtmıyor

Mesut Özil'in Çin'in özerk Şincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik tutumunu protesto eden paylaşımının ardından Arsenal, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo üzerinden bir açıklama yaptı.

Özil paylaşımında Çin'in Uygur politikasına sessiz kalanların da zulme ortak olduklarını söylemişti.

İngiliz kulübü, "Mesut Özil'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından Arsenal'in net bir açıklama yapması gerekmiştir" dedi ve ekledi:

"Bu içerik Özil'in kişisel yorumudur. Arsenal bir futbol kulübü olarak siyasete karışmama ilkesine sadıktır."

Arsenal Twitter veya Facebook hesabında benzer bir açıklama yapmadı.

Guardian gazetesi bu açıklamayı Arsenal'in Çin'deki ticari çıkarlarına zarar gelmesini engellemek için attığı bir adım olarak yorumladı.

Arsenal'in en yüksek maaş alan futbolcusu olan Özil, paylaşımında "Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu" diye nitelediği Uygurların zorla İslam'dan uzaklaştırılmaya çalışıldığını söylemiş ve "Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor" demişti.

https://www.instagram.com/p/B6AnAdhiWLQ/

Çin bir süredir bölgedeki Uygur Türklerini "eğitim kampı" adını verdikleri cezaevi benzeri kamplarda tutuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=4kXBH21-dxM

Bu kampları ziyaret eden BBC, gerçeğin Çin hükümetinin söylediği gibi gözükmediğini ortaya çıkarmıştı.

https://www.youtube.com/watch?v=4tP11xOKyv4

Çin'in Uygurlara karşı verdiği beyin yıkama talimatları da geçen ay basına sızmıştı.

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