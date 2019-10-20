Arsenal'in de tükettiği "Delice tuzu" birçok ülkeden ilgi görüyor

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle başta dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki rugby takımlarından rağbet gören "Delice tuzu" birçok ülkeye ihraç ediliyor.

- "Kas ağrılarına ve kemik erimesine çok faydalı"

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delice tuzunun en büyük özelliğinin mineral zenginliği ve sıvı olarak çıkması olduğunu belirtti.

Tuzun, magnezyum, vanadyum, kalsiyum ve potasyum bakımından da zenginliğinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu kaydeden Gözüyukarı, şöyle konuştu:

"Sporcuların en büyük sıkıntılarından biri kramp ve eklem ağrıları. Bizim tuzumuz bu sorunu gideriyor. Sporcuların tercih etmelerinin sebebi bu. İçeresindeki vanadyum, kas ağrılarına ve kemik erimesine çok faydalı. Tuzumuzu şu anda İngiltere'deki futbol kulüpleri çoğunlukla kullanıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da rugby takımları kullanıyor. Tuzumuz, Hollanda, İngiltere ve birçok ülkede satılıyor. Biz distribütörler aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz. İsteyenler oralardan temin edebiliyor. Yine Moskova'da da satılıyor. İlk olarak Arsenal'a gönderdik ancak diğer futbol takımları da orada satanlardan tuzu temin ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da rugby takımları sürekli kullanıyor. Biz buradan kargo ile gönderiyoruz."