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Arsenal'in de tükettiği "Delice tuzu" birçok ülkeden ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 11:31 | Son Güncelleme

Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle rağbet gören tuz, dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki rugby takımlarının yanı sıra birçok ülkeye gönderiliyor - Tuz şirketinin yönetim kurulu başkanı Oktay Gözüyukarı: - "Sporcuların en büyük sıkıntılarından biri kramp ve eklem ağrıları. Bizim tuzumuz bu sorunu gideriyor. Sporcuların tercih etmelerinin sebebi bu. İçeresindeki vanadyum, kas ağrılarına ve kemik erimesine çok faydalı"

FATİH GÖKMEN - Kırıkkale'de doğal kaynak suyundan elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle başta dünyaca ünlü futbol kulübü Arsenal ile Avustralya ve Yeni Zelanda'daki rugby takımlarından rağbet gören "Delice tuzu" birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Delice ilçesinde Türkiye'nin en büyük doğal kaynak suyu tuzlasında, 2017 yılında 10 milyon liralık yatırımla kurulan tuz işleme tesisinde doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edilen tuz, kısa sürede çok sayıda ülkeden talep görmeye başladı.

Dağlık bölgeden çıkan kaynak suyunun sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılması sonucu kimyasal işleme maruz kalmadan elde edilen tuz, özellikle magnezyum oranının yüksekliğiyle rağbet görüyor.

Daha önce dünyaca ünlü futbol takımı Arsenal ile Yeni Zelanda ve Avustralya'daki bazı rugby takımlarına da gönderilen tuz, ABD başta olmak üzere, Güney Kore, Belçika, Danimarka, Rusya, İngiltere, Almanya, Avustralya gibi birçok ülkeye de ihraç ediliyor.

Tuzlada üretilen yıllık 3 bin ton tuzun bin tonu distribütör firmalar aracılığıyla yurt dışına gönderiliyor.

- "Kas ağrılarına ve kemik erimesine çok faydalı"

Mayi Tuz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Delice tuzunun en büyük özelliğinin mineral zenginliği ve sıvı olarak çıkması olduğunu belirtti.

Tuzun, magnezyum, vanadyum, kalsiyum ve potasyum bakımından da zenginliğinin en önemli özelliklerinden biri olduğunu kaydeden Gözüyukarı, şöyle konuştu:

"Sporcuların en büyük sıkıntılarından biri kramp ve eklem ağrıları. Bizim tuzumuz bu sorunu gideriyor. Sporcuların tercih etmelerinin sebebi bu. İçeresindeki vanadyum, kas ağrılarına ve kemik erimesine çok faydalı. Tuzumuzu şu anda İngiltere'deki futbol kulüpleri çoğunlukla kullanıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da rugby takımları kullanıyor. Tuzumuz, Hollanda, İngiltere ve birçok ülkede satılıyor. Biz distribütörler aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz. İsteyenler oralardan temin edebiliyor. Yine Moskova'da da satılıyor. İlk olarak Arsenal'a gönderdik ancak diğer futbol takımları da orada satanlardan tuzu temin ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'da rugby takımları sürekli kullanıyor. Biz buradan kargo ile gönderiyoruz."

- "Topraktan iyot ve bazı mineralleri alarak çıkıyor"

Gözüyukarı, yurt içinde de Antalyaspor'da oyuncuların tuzu kullandığını ve yine lüks otellerin tuzu tercih ettiğini aktardı.

Tuzun muhteşem bir aroması olduğunu aktaran Gözüyukarı, "Mineral açısından da zengin. Yemeklere ayrı bir lezzet katıyor. Dünyada eşi benzeri yok. Tuzumuz sıvı olarak topraktan iyot ve bazı mineralleri alarak çıkıyor. En büyük özelliği bu. Dünyanın en büyük sorunu iyot noksanlığı. Özellikle yeni doğan bebeklerde zeka gelişimi için iyot gerekli. Türkiye'nin yüze 75-80'i tiroid hastası ve tiroidler iyot noksanlığından çalışmıyor. Bizim tuzumuzda 1,45 miligram doğal iyot var." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Delice ilçesi kırıkkale tuz

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