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Arsenik davasında ilk duruşma görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 10:23 | Son Güncelleme

Koç Holding’e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada ilk duruşma görüldü.Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firmaya, köy içme suyuna arsenikli su karıştırdığı iddiasıyla Sivas adliyesi 1.

Koç Holding’e bağlı maden firmasına, köylünün içme suyuna kasıtla arsenikli su karıştırdığı iddiası ile açılan davada ilk duruşma görüldü.
Kangal ilçesi Pınargözü köyü sınırları içerisinde Koç grubuna bağlı olarak faaliyet gösteren Demir Export isimli firmaya, köy içme suyuna arsenikli su karıştırdığı iddiasıyla Sivas adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada ilk duruşma görüldü. Mağdur köylüler ve firma avukatlarının hazır bulunduğu davada taraflar dinlendi. Duruşma, şahitlerinden dinlenmesi için 20 Ocak tarihine ertelendi.
Duruşma çıkışı davacı tarafının avukatı Gözde Engin yaptığı açıklamada, “Koç Holding’in firması olan Demir Export’la Pınargözü, Davutoğlu ve Taşgeçit mezralarının yiyecek ve içeceklerine zehir katma suçuyla ilgili olan ilk duruşması bugün görüldü. Bu duruşmada öncelikle sanıkların sorgusu yapıldı. Sonrasında müştekilerin tek tek beyanları alındı. Katılma taleplerimiz kabul edildi. Dosyada 60 yakın müşteki var. Müştekiler kendilerine zehirli suyun verildiğini, bununla alakalı herhangi bir bilgilendirme yapılamadığını ve kendilerinin böyle bir talebin olmasının mümkün olmadığını ayrıca bu zehirli suyun sadece bir aylık süreç için değil çok daha öncesinden defalarca tespitli olmasına rağmen verildiğini beyan ettiler. Sanıklar ikiye ayrılıyor. Bir şirket yetkileri var birde köyün muhtarı ve iki azası var. Köyün muhtarı ve iki azasının beyanları kendilerinin Demir Export’tan bir ay kullanım için böyle bir suyu istediklerine dair oldu. Diğer sanıkların müdafileri ise bunu Demir Export’un sosyal sorumluluk projesi olarak yaptığı, aslında bu suyu köylülere vermek zorunda olmamasına rağmen bu suyu sadece bir sosyal sorumluluk projesi olarak temin etiğini, bunun haricinde de kendi müdafisi olduğu sanıkların bu konuya dair herhangi bir sorumluluğunun yükümlülüğünün olmadığı üzerine gerçekleşti. Bir sonraki celse Ocak ayının 20’sinde. Ocak ayının 20’sinde biz yine köylüler ile birlikte buradaki duruşmada olacağız” dedi.

Mahkeme kasıt var dedi
Yaklaşık 8 yıl süren hukuk süreci, köy sakinlerinin içme sularına arsenikli su karıştırıldığı iddiası ile Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunması ile başlamıştı. Mahkeme ortada taksir değil de kasıt bulunduğuna hükmederek dosyayı, TCK’nın 185. maddesi uyarınca, “İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme” suçlamasıyla Sivas Ağır Ceza Mahkemesine yönlendirmişti.

Hukuk süreci 8 yıl önce başladı
Maden firmasının patlatma faaliyetleri dolayısı ile Pınargözü köyü, Taş geçit mezrası ve Davutoğlu mezrasının içme suyu kaynakları kurudu. Bunun üzerine firma kendi oluşturduğu kaynaklardan bu köy ve mezralara su vermeye başladı. Köy sakinleri içtikleri suyun tahlil sonuçlarına ulaşamayınca 2012 yılında kendi imkanları ile akredite laboratuvarlara su analizi yaptırdı. Çıkan sonuçlar korkunçtu. Analizler sonucunda sudaki arsenik oranı olması gereken en üst seviyenin 7 katı fazla çıktı. Bunun üzerine köy sakinleri suyu tüketmemesi konusunda uyarıldı. Köy sakinleri ve bazı sivil toplum kuruluşları firma hakkında Kangal Asliye Ceza Mahkemesine suç duyurusunda bulunmuştu.

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