Arsenik soluyan canlı türü keşfedildi

Washington Üniversitesi’nden bilim adamları, insanlar ve hayvanlar için zehirli olan arsenik elementini ilk defa soluyabilen bir canlı türü keşfetti.

ABD Washington Üniversitesi’nden bilim adamları, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde bilimsel araştırma yayınladı. Bilim adamları, insanlar ve hayvanlar için zehirli olan arsenik soluyan ve “oksijensiz sularda” yaşayabilen yepyeni bir canlı türü keşfetti. Araştırmaya göre, keşfedilen mikroorganizmalar 200 ila bin metre derinlikteki ‘oksijensiz sularda’ yaşıyor. Önceki araştırmalarda, oksijen yokluğunda bazı küçük deniz canlılarının, kükürt ve azot soluduğunu keşfetmişti. Bu son bulgular sayesinde ilk defa okyanusta arsenik soluyan canlı türü keşfedilmiş oldu.

Hayatta kalmanın yeni yolu

Araştırmacılar, bunun gezegenimizde oksijenin daha az olduğu çok eski zamanlarda kullanılan eski bir hayatta kalma stratejisi olduğunu düşünüyor, ancak günümüzde hala bunun denizde kullanımını görmek, bilim dünyasında şaşkınlığa sebep oldu. Washington Üniversitesindeki araştırmacılar okyanustaki yaşamın, iklim değişikliği karşısında nasıl değişim göstereceğine dair bir işaret olabileceğini söylüyor. Denizlerdeki oksijen tekrar azalmaya başlarsa ekosistem buna uyum sağlayabilir. Okyanusta az miktarda arsenik olduğunu bildiklerini söyleyen Denizbilimci Gabrielle Rocap, “Fakat organizmaların geçimini sağlamak için arsenik kullanabileceği fikri, bu okyanus için yepyeni bir metabolizma” dedi.

Detaylı DNA analizi yapan araştırmacılar, arsenik temelli molekülleri, hayatta kalmak için, enerjiye dönüştürebilen iki gen buldu. Özellikle, oksijen olmadan, arsenit molekülünün arsenat molekülüne çevirmenin bir yolu da bulunmuş oldu.

