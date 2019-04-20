"Arşın Mal Alan Opereti" Mersin'de sahnelendi

Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yaptığı eserin rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlendi.

- Eserin konusu

Maddi durumu iyi olan genç tüccar Esger, teyzesi Cihan ile yaşamakta ve artık evlenmeyi düşünmektedir. Esger, görücü usulü yerine tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istese de dönemin toplum yapısı buna izin vermemektedir.

Kurnaz arkadaşı Süleyman, Esger'in kızlarla tanışabilme isteğine bir çözüm bulur. Esger, arşın malcı (kumaş satan) kılığına girecek, ev ev dolaşıp kumaş satarken pek çok kızı görme fırsatı yakalayacaktır. Genç ve zengin tüccar Esger kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken, Soltanbey'in kızı Gülçöhre'yi görür ve aşık olur.

