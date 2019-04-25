"Arşın Mal Alan Opereti" Trabzon'da sahnelendi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Azerbaycan operasının önemli isimlerinden Üzeyir Hacıbeyov'un sevilen eseri "Arşın Mal Alan Opereti"ni Trabzon'da sahneledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "3. Trabzon Opera ve Bale Günleri" kapsamında, genç bir tüccarın kumaş satıcısı kılığında kapı kapı dolaşırken girdiği evdeki kıza aşık oluşunun hikayesini anlatan eser, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin izlenimine sunuldu.

Orkestra ve koro şefliğini Anıl Aydın, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yaptığı eserin rejisör yardımcılığını Soner Fahlioğulları, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımlarını Alev Tol, ışık tasarımını ise Barış Arslan üstlendi.

İki perdelik müzikal komedide Ayşegül Devrim Dinçer, Baran Taner, Hakan Yıldız, Özlem Pamuk, Korhan Dinçer, Ayşin Alev Lal, Erhan Kaya ve Zeynep Özgür Yılmaz rol aldı.

- Eserin konusu

Maddi durumu iyi olan genç tüccar Asker, teyzesi Cihan ile yaşamakta ve artık evlenmeyi düşünmektedir. Asker, görücü usulü yerine tanışıp aşık olduğu bir kızla evlenmek istese de dönemin toplum yapısı buna izin vermemektedir.