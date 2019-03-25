Arsin OSB doğal gaza kavuştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gaz bağlanmasıyla ilgili, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği organize sanayi bölgemize doğal gazımızı kavuşturmuş olduk" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Varank, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Varank, OSB'ye doğal gaz bağlanması dolayısıyla yaptığı konuşmada, bugün hayırlı bir açılış için Arsin OSB'ye geldiklerini söyledi.

Arsin OSB'yi doğal gazla buluşturduklarını vurgulayan Varank, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği organize sanayi bölgemize doğal gazımızı kavuşturmuş olduk. Bu doğal gaz 42 kilometrelik bölgeden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Varank, yatırım adasıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak "Bugün açıkladığımız gibi inşallah biz nisan ayında burada yatırım adasının yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Valiliğimiz ve Arsin Belediyemizin ortak olduğu bir şirkette Trabzon'umuzun mega projelerinden birini hayata geçirmek için önemli bir adımı atmış olacağız." ifadelerini kullandı.