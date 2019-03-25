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Arsin OSB doğal gaza kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 21:01 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği organize sanayi bölgemize doğal gazımızı kavuşturmuş olduk" - "Bu doğal gaz 42 kilometrelik bölgeden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) doğal gaz bağlanmasıyla ilgili, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği organize sanayi bölgemize doğal gazımızı kavuşturmuş olduk" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Varank, Arsin Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti. Varank, OSB'ye doğal gaz bağlanması dolayısıyla yaptığı konuşmada, bugün hayırlı bir açılış için Arsin OSB'ye geldiklerini söyledi.

Arsin OSB'yi doğal gazla buluşturduklarını vurgulayan Varank, "Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın söz verdiği organize sanayi bölgemize doğal gazımızı kavuşturmuş olduk. Bu doğal gaz 42 kilometrelik bölgeden buraya getirildi. İnşallah buradaki üreticilerimize ciddi bir avantaj sağlayacak. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Varank, yatırım adasıyla ilgili de değerlendirmede bulunarak "Bugün açıkladığımız gibi inşallah biz nisan ayında burada yatırım adasının yönetici şirket sözleşmesini de imzalamış olacağız. Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız, Valiliğimiz ve Arsin Belediyemizin ortak olduğu bir şirkette Trabzon'umuzun mega projelerinden birini hayata geçirmek için önemli bir adımı atmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Arsin OSB'de yapılacak diğer yatırımlarla ilgili de bilgilendirmede bulunan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yine organize sanayi bölgemizin enerji nakil hatlarıyla ilgili inşallah bu sene 3,6 milyon liralık bir kaynağı da buraya aktaracağız. Buradaki enerji problemini tamamen çözmek istiyoruz. İnşallah organize sanayi bölgemizin genişleme alanıyla ilgili de hızlıca faaliyetlere başlayacağız. Tabii Arsin'imizin bir de sanayi sitesi problemi var. Başkan adayımız Said Bey ile de görüştük. İnşallah seçimden sonra da hızlıca sanayi sitesiyle ilgili nasıl bir adım atabiliriz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Said Bey ile bunun planlamalarını da yapacağız. Bakanlığımız elinden gelen desteği verecek. Ben tekrar doğal gazımızın organize sanayi bölgesine hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Bakan Varank, "Bismillah" diyerek meşaleyle doğal gazı yaktı.

Bakan Mustafa Varank'a AK Parti Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar ve Salih Cora, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Zorluoğlu eşlik etti.

Bakan Varank, Of, Araklı ve Arsin ilçelerinde de parti otobüsünden esnaf ve vatandaşları selamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Trabzon

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