Arşivden çıkan görmediğiniz nadir kareler

Ayasofya müzeye çevrilmeden önce çekilmiş ender fotoğraflardan.

Arşivden çıkan tarih

1 / 82

2 / 82

3 / 82

4 / 82

5 / 82

6 / 82

7 / 82

8 / 82 En solda, sfenksin önünde Abbas Halim ve yanında Âkif.

9 / 82 Mangalıyla, fincanıyla tam teçhizatlı seyyar kahveci.

10 / 82 "Asılmak memnu (yasak) ve tehlikelidir."

11 / 82 DÜNYANIN İLK SAVAŞ FOTOĞRAFLARINDAN 1853-1856 | İsmail Paşa ve askerleri, Kırım Savaşı'ndayken...

12 / 82

13 / 82 İSTANBUL İŞGAL ALTINDA 1919 Fransız işgal güçlerinde yer alan Senegal Lejyonu'na bağlı askerler, Sultanahmet Meydanı'nda talim yaparak İstanbul halkına göz dağı veriyor.

14 / 82 1909| Mustafa Kemal, Selanik’ten İstanbul’a doğru, yola çıkmadan önce Selanik Tren Garı’nda.

15 / 82 1920 Ankara | Sağdaki sancakta "Allah'tan gelen fetih yakındır" yazıyor. (Saff Suresi, 13.ayet)

16 / 82 1922 | Son Halife Abdülmecid Efendi Taksim’de.

17 / 82 Beşiktaş. 80 yıl önce ve günümüz. Kaynak: Hayalleme

18 / 82 Yaklaşık 59 yıl önce ve günümüzde Barbaros Bulvarı.

19 / 82 Büyükdere. 1950'li yıllar ve günümüz.

20 / 82 Galata

21 / 82 Şişhane (1900)

22 / 82 Şişhane (1900)

23 / 82 James Bond'un izinde.Rusya'dan Sevgilerle filmi çekimleri sırasında yakalanan bir hatıra karesi.

24 / 82 Dün-bugün. Ayastefenos (Yeşilköy) Rus Anıtı.1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda ölen Rus askerlerinin anısına Ruslar tarafından yaptırılmıştı. 14 Kasım 1914'te dinamitlenerek yıkıldı.

25 / 82 Dün-bugün... Şişhane'den Kasımpaşa'ya bakış.

26 / 82 Twitter'da Tarih Kurdu sayfası paylaştığı fotoğraflarla büyük ilgi görüyor.III. Ahmet Çeşmesi, Francis Bedford, İstanbul, 1862...

27 / 82 Osmanlı Döneminde Sokak Lokantası, İstanbul, 1900'ler...

28 / 82 Pilavcı, İstanbul, 1910...

29 / 82 Sebze-Meyve Pazarı, Sirkeci, İstanbul, 1912...

30 / 82 Kadıköy'de çeşme başında bir kız, koyunlar ve çoban (1900'ler)

31 / 82 Yeşilköy ve Atatürk Havalimanı, İstanbul, 1960'lar...

32 / 82 Osmanlı İmparatorluğu Dönemi, New York Kütüphanesi arşivi...

33 / 82 Mevlevi Dervişler, Mihran Iranian, İstanbul, 1890lar...

34 / 82 Fenomen hesap Hayalleme yine ilginç İstanbul fotoğraflarıyla beğeni topladı.Boğaz'da buzlar üzerinde nargile keyfi (1954. Sami Pekşirin) Tuna Nehri'nden kopan buzlar Boğaz trafiğini işlemez hale getirmişti.

35 / 82 Önde Taksim Cumhuriyet Anıtı. Arkada ise yeni imara açılan Talimhane. 1930'lu yıllarda Selahattin Giz tarafından çekilen bir fotoğraf.Talimhane adından da anlaşılacağı gibi talim yapılan alan. Topçu Kışlası'nın hemen önündeki bu talim alanı 1930'lu yıllarda yapılarla doldurulup 1940'lı yılların başında ise Topçu Kışlası yıktırılarak yerine park yapılıyor. Zamanında Talimhane park olarak kullanılsa Tatavla (Kurtuluş) manzaralı bir Taksim Meydanı görüyor olabilirdik.

36 / 82 İstiklal Caddesi (1925-28)

37 / 82 İstanbul Üniversitesi'nin arka kısmında Gül Bahçesi olarak anılan yer. 1970'li yıllarda top sahası olarak kullanılıyor.

38 / 82 Beyazıt Meydanı'nda Fransız tanklarının dolaştığı işgal yıllarından bir fotoğraf.

39 / 82 Mekteb-i Sultani (Galatasaray Lisesi) öğrencileri Hıdırellez 'de Kağıthane'de (1896?)

40 / 82 Dolmabahçe. 1941.

41 / 82 1970'li yıllarda Üsküdar'da arabalı vapur kuyruğu.

42 / 82 Geçmişten gelen en güzel fotoğraflar ile birlikte 1910'lu yıllarda İstanbul!

43 / 82 Talimhane, 1910

44 / 82 Büyükada, 1910-1912

45 / 82 Sultanahmet Camii, 1919

46 / 82 Bir fabrika, 1910

47 / 82 İstiklal Caddesi'nde İngiliz Ordusu, 1919

48 / 82 Bebek sahilinde balıkçılar

49 / 82 Panoramik görünüm

50 / 82 Rum Ortodoks Koleji, 1910'lar

51 / 82 Galata Köprüsü

52 / 82 Sultanahmet, 23 Mayıs 1919

53 / 82 Ayasofya - 1885

54 / 82 Kurtuluş Savaşı’nda kahramanca mücadele veren kadınların fotoğraflarının yer aldığı “Milli Mücadelede Kadınlar” adlı sergi, Ankara Üniversitesi’nin arşivlerinden derlendi.

55 / 82 Tandoğan Yerleşkesi Rektörlük Fuaye Alanı’nda yer alan sergide, milli mücadele döneminde kadınların rolü fotoğraflarla gözler önüne serildi.

56 / 82

57 / 82

58 / 82

59 / 82

60 / 82

61 / 82

62 / 82 İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) “Unutma İstanbul: İnsanları, eserleri, mekanları ve tarihiyle İstanbul’un görsel belleği” ismi ile yeni bir proje başlattı. İstanbul Şehir Üniversitesi’nin arşivindeki 500 bin fotoğraf ve belgenin bilgisayar ve mobil araçlar üzerinden kamuya açılmasını sağlayacak. İşte o arşivden çıkan ve ilk kez göreceğiniz 21 fotoğraf: Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı subaylığı döneminde at sırtında çekilmiş fotoğraf. Fotoğrafta Yunus Nadi Abalıoğlu’nun imzası bulunuyor.

63 / 82 20. yüzyıl başından Kandilli sırtlarından Rumeli Hisarı ve Karadeniz’e doğru uzanan İstanbul Boğaz’ı…

64 / 82 Padişah Vahdettin ve veliahtlığı sırasında Halife Abdülmecit, bir törene giderken…

65 / 82 1920’li yılların ilk yarısından Galatasaray Lisesi’nin ana kapısı ve İstiklal Caddesi…

66 / 82 Namık Kemal’in 1878’de dönemin meşhur fotoğraf stüdyosu Abdullah Biraderler’de çektirdiği fotoğraf.

67 / 82 Bir semte ve takıma Fenerbahçe adını veren deniz fenerinin 19. yüzyıl sonundan görünümü…

68 / 82 Sultan V. Murad’ın 1870’lerde çekilmiş fotoğrafı…

69 / 82 19. yüzyılda Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonra Osmanlı ordusuna üniforma dikmek için kurulan, üniformalar yurtdışından ithal edilmeye başlanınca da sadece fes üreten Feshane…

70 / 82 Son Halife Abdülmecit’in şehzadeliği sırasında 1914’te çekilmiş fotoğrafı…

71 / 82 Kurtuluş Savaşı yıllarında Galata Rıhtımı…

72 / 82 Ünlü gravür ve grafik sanatçısı Ressam Aliye Berger’in 1910’lu yıllardan çocukluk fotoğrafı…

73 / 82 20. Yüzyılın ilk yarısından Galata Kulesi, Haliç, Tarihi Yarımada ve Marmara Denizi…

74 / 82 Osmanlı’nın son, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Lebon, 1940’lardan 70’lerin sonuna kadar Markiz adıyla farklı sahipler tarafından işletilen pastane…Popüler yıllarında özellikle edebiyatçıların buluşma yeriydi.

75 / 82 İstanbul Avrupa Yakası’nın en eski yalısı olan Şerif Abdullah Paşa Yalısı’nın 19. yüzyıl sonu – 20. yüzyıl başından görünümü…

76 / 82 Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Anadolu’dan gelen tren yolcularını Haydarpaşa Garı’ndan Sirkeci’ye taşıyan gemiler.

77 / 82 1930 – 1950 arası dönemden Ortaköy sırtlarından İstanbul Boğazı ve Büyük Mecidiye Camii

78 / 82 İstanbul Boğazı’nın sakin yıllarında Rumeli Hisarı…

79 / 82 İlk kez 1749’da ahşap olarak inşa edilen, 1849’da ise bugünkü haliyle baştan inşa edilen günümüz İstanbul Üniversitesi bahçesindeki Beyazıt Yangın Kulesi

80 / 82 Cumhuriyet’in ilk yıllarından Tarabya…

81 / 82 15 Şubat 1907’de Reşad adlı birinin kardeşine gönderdiği üzerinde Anadolu Hisarı’nın resminin bulunduğu Ramazan tebrik kartı…