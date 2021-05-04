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  4. Arşivden çıktı! Ünlülerden 20'li yaş akımı

Arşivden çıktı! Ünlülerden 20'li yaş akımı

04.05.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı.

Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı.

İşte ünlü isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...

Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

ZAFER ALGÖZ

ZAFER ALGÖZ
Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...

HALUK LEVENT

HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!

NÜKHET DURU

NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...

HAYKO CEPKİN

HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...

ŞEVKET ÇORUH

ŞEVKET ÇORUH
20 yaş bulamadım, hep 19...

BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR
O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...

CELİL NALÇAKAN

CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...

DEMET AKALIN

DEMET AKALIN
20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...

RIZA KOCAOĞLU

RIZA KOCAOĞLU
Buyrun o zaman
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Anahtar Kelimeler:
Şevket Çoruh Instagram
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