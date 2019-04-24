Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanların hepsi kanlı bir geçmişe sahip." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuştu. Ortaöğretimden başlayarak, Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmanın, tarihle bağı güçlendirmenin yanında kültürel zenginlik bakımından da çok büyük fayda sağlayacağını belirten Erdoğan, "Osmanlı Türkçesine savaş açanların amacı bugünkü alfabemizi ve Türkçemizi savunmak asla değildir. Bilakis asıl gaye, milletimizin mazisiyle olan bağlarını tümden kesmektir. Sadece Osmanlı değil Cumhuriyet tarihini hakkıyla çalışmak için de Osmanlı Türkçesini bilmek elzemdir, gereklidir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal'den İsmet İnönü'ye, Celal Bayar'dan Kenan Evren'e kadar Cumhuriyet dönemi devlet adamlarının önemli bir bölümü de notlarını Osmanlı Türkçesi ile tutmuştur. Elimizde bunun da belgeleri var." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bunları duyunca çok şaşıracaksınız! Kadınım şarkısı bakın kimin için yazılmış Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Arşiv araştırmacılığının yeni nesillerde rağbet bulması için bu konuda gereken adımları atmak gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Bir insanın şah damarı kesildiğinde durumu neyse, arşivleri olmayan bir devlet de aynı durumdadır. Şayet ömrünü arşivlerde çalışarak geçiren bilim insanlarımız, araştırmacılarımız, uzmanlarımız olmasaydı, bugün pek çok konuda ne söyleyeceğimizi ne yapacağımızı bilmez durumda kalırdık." ifadelerini kullandı. - "Geleceğimize bırakacağımız en büyük miras olacaktır" Arşiv araştırmacılığını hakettiği yere getirmek ve prestijli bir uğraş haline dönüştürmek için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Osmanlı arşivlerinin tamamının bir an önce tasnifi ve dijitalleştirilmesi geleceğimize bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Açık konuşmak gerekirse, elimizdeki arşiv hazinesine bir başka ülke sahip olsaydı, inanın tüm dünya bizim arşivlerimizi konuşuyor olurdu. Böyle bir durumda herhalde arşivlerimiz üzerine onlarca roman yazıldığını, film çekildiğini, dizilere konu olduğunu görürdük. TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin tek başına Osmanlı tarihine olan ilgiyi nasıl artırdığını herhalde sizler de en az benim kadar biliyorsunuz. Dünyanın neresine gidersem, gittiğim yerlerde bana Diriliş'ten bahsediyorlar. O ülkelerde bunu izlediklerini anlatıyorlar. Bu örnek bize, önümüzdeki dönemde tarihimizle ve münhasıran arşivlerimizle ilgili benzer çalışmalara ağırlık vermemiz gerektiğine işaret ediyor. Siz değerli hocalarımdan ve arşiv araştırmacılarımızdan bu konuda daha fazla gayret ortaya koymanızı, yol gösterici olmanızı özellikle rica ediyorum.

Arşivlerimiz sayesinde tüm dünyaya göğsümüzü gererek, gerçekleri haykırdığımız tartışmalardan biri de hatta en önemlisi de Ermeni meselesidir. Ermeni meselesi ve terörle mücadele üzerinden Türkiye'ye insan hakları ve demokrasi dersi vermeye kalkışanlara baktığımızda hepsinin de kanlı bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Buna karşılık her fırsatta iftira attıkları bizim ecdadımız ise kalpleri, gönülleri fethederek, hakimiyet alanını genişletmiştir." - "Sorumlusu bugün insan hakları maskesi takanlardır" Erdoğan, Batı dünyasının bugün dünyanın hakim gücü haline gelmesinin, değerlerinin yüceliği yahut fikirlerinin mükemmelliği ile gerçekleşmediğine dikkati çekerek, bu hakimiyetin gerisinde batı toplumlarının kendi çıkarlarını, her türlü değerin üstünde tutarak, insana ve tabiata karşı yürüttüğü acımasız bir savaş olduğunu dile getirdi. "Son asırlarda insanların yaşadığı büyük kıyımların ve acıların sorumlusu veya kışkırtıcısı bugün insan hakları ve özgürlükler havarisi maskesi takanlardır." diyen Erdoğan, bu vahşetlerin, katliamların, soykırımların ve işkencelerin hiçbirisinde Türkiye'nin dahlinin bulunmadığı gibi çoğu defa Türkiye'nin bunun mağduru olduğunu söyledi.

- "Zulüm ve katliamların sorumlusu da Müslümanlar değildir" Haçlı seferlerinde 4 milyon insanın ölümünün sorumlusunun ne Türkler ne de Müslümanlar olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sömürgecilik yoluyla ekonomik refah tesis etmek için dünyanın dört bir yanında 50 milyon insanın vahşice katledilmesinin sorumlusu da Türkler veya Müslümanlar değildir. Amerika kıtasındaki kadim medeniyetlerin ve halkların yok edilmesinin altında bizim ecdadımızın imzası yoktur. Yaklaşık 70 milyon insanın ölümüyle tarihin en büyük kıyımlarının yaşandığı Birinci ve İkinci Dünya savaşlarını kimlerin çıkarttığı da bellidir. Soykırımdan söz edenler, daha 80 yıl önce Avrupa'da başlattıkları Yahudi avını, toplama kamplarını herhalde hafızalarından silmiş durumdalar. Milyonlarca Kırım Tatarını ve Ahıska Türkünü bir gecede trenlere doldurup, ölüme gönderenleri biz unutmadık ve unutmayacağız. Masumların, Libya ve Cezayir çöllerinde yankılanan feryatlarını bugün bile duyuyor, yüreğimizde hissediyoruz. Oralardaki zulüm ve katliamların sorumlusu da Müslümanlar değildir. Daha 25 sene önce Ruanda'da 800 bin insanı o soykırımda kimlerin öldürdüğü aşikardır ve failleri Fransızlardır. Kalkıp bize ders veriyor Fransızlar... Ne dersi veriyorsun? Cezayir'de yüz binlerce insanı katleden, soykırıma uğratan yine Fransızlardır. Bunlar, çok açık net arşiv belgeleriyle elimizde, bunları biliyoruz. Ama bunlar yaptıkları dezenformasyonla tüm dünyayı aldatmanın hep gayreti içinde oldular. Bir keresinde kendisine de söyledim, şu andaki devlet başkanına... Daha dedim bu işlerde yenisin, Cezayir'de, Ruanda'da yaptığınız katliamları çok iyi biliyoruz. Afrika'da helikopterlerle inip, oradaki elmasları, altınları toplamak için nasıl katliamlar yaptığınızı bir çok iyi biliyoruz. Ama insanlığa öyle bir dezenformasyon yapıyorlar ki, insanlık bunları zannediyorlar ki bunlar iyi insanlar, hoş insanlar. Kimi aldatıyorsunuz."

- "Tüm dünyaya anlatacağız" Derslerini çok iyi çalışacaklarını belirten Erdoğan, "En önemli belgeler arşivlerimiz ve bunları da önce milletimizden başlayacağız, kendi çocuklarımız, gençliğimizden başlayacağız ve ondan sonra da tüm dünyaya anlatacağız." dedi. Bosna Hersek'te, Karabağ'da ve Arakan'da milyonlarca masum insanı vahşice katledenlere kimlerin seyirci kaldığını ve kimlerin örtülü destek verdiğinin bilindiğini ifade eden Erdoğan, "Millet olarak yaşadığımız acıların listesini çıkartmaya kalksak herhalde kimsenin başını kaldıracak yüzü kalmaz. Sadece 1912'den 1919'a kadar Balkanlar'da 2 milyon, Doğu ve Güneydoğu'da da 2 milyona yakın kardeşimiz sırf Türk ve Müslüman oldukları için katledilmişlerdir." diye konuştu. - "Mazlumların yanında yer almayı sürdürüyoruz" Bugün Irak'ta, Suriye'de ve Afrika'nın çeşitli yerlerinde ölen milyonlarca sivilin gerçek katilinin kimler olduğunu söylemeye gerek olmadığına işaret eden Recep Tayyip Erdoğan, "Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum; katliamların, soykırımları, işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının da altını kazıdığınızda karşımıza soykırım, demokrasi ve özgürlük diye yaygara koparanları göreceksiniz. Ecdadımız gibi biz de Türkiye olarak bugün dünyada hep mazlumların yanında yer almayı sürdürüyoruz. Nerede bir mazlumun ahı duyulursa bunun yarasını sarmak, akan gözyaşlarını silmek bizim ahlakımızın gereğidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: Bu tarihi gerçeklere rağmen Türkiye'yi Ermeni meselesi üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenlerin yüzlerine her fırsatta kanlı geçmişlerini çarpmak mecburiyetinde olduklarının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğu Anadolu Bölgemizdeki Müslüman ahaliyi kadın, çocuk, ihtiyar demeden katleden Ermeni çetelerini ve onlara destek verenlerin tehciri böyle bir dönemde yapılabilecek en makul davranıştır. Tehcir başka bir şey katliam başka bir şey kimi aldatıyorsunuz. Buradan yine haykırıyorum, ekranları başında izleyenler ve tüm dünya şunu bilmeli: Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler varsa arşivlerinizi açın, getirin. Bütün arşiv incelemelerinde yetkili olanları çalıştıralım. Ortaya çıkan tablolardan sonra siyasiler olarak biz konuşalım, siyasetçinin işi arşivler noktasında bunları incelemek değildir, anlamazlarda zaten. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Bizim gizlimiz yok, her şey açık ve net.