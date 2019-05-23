Arslan ETUC'ta Filistin'i gündeme getirdi

Filistin'de eşit iki tarafın olmadığını; bir tarafta işgal ve baskı altında olan orijinal topraklarının sadece yüzde 12'sine sıkıştırılmış Filistinlilerin, diğer tarafta ise işgalci bir devlet bulunduğunu vurgulayan Arslan, sağlıklı diyalog kanalları kurmanın imkansız olduğunu ancak bu konuda bir mutabakat sağlanması gerektiğini anlattı.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve Filistin konusunda inisiyatif alan OGB'ye teşekkürlerini ileterek Hak-İş Konfederasyonu olarak Filistin'e destek amacıyla ciddi çalışmalar gerçekleştirildiklerini söyledi.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Arslan, Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun (ETUC) 14. Kongresi kapsamında, Viyana'da Avusturya Konfederasyonu (OGB) tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Toplantısı'na katıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'de 2 milyondan fazla insan, küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir." ifadesini kullandı.

Arslan, Hak-İş olarak Filistin Konfederasyonu ve İsrail Konfederasyonları arasındaki iş birliğinin artırılmasını ve Avrupa seviyesinde yapılabilecek etkinlikleri desteklediklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'de 2 milyondan fazla insan, küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir. Kontrol noktalarında İsrailli askerler Filistinlilere çeşitli tacizler ve işkenceler yapmaya devam ediyorlar. Durum böyleyken ETUC'un öncelikle taraf tanımlarını doğru yaparak Gazze'deki ablukanın kaldırılması, illegal yerleşimlerin durdurulması ve İsrail'in gerçekleştirmeye devam ettiği insan hakkı ihlallerini durdurması gerektiğini kesin bir dille ifade etmesi lazımdır."

Toplantıda İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç konfederasyonlarının temsilcileri de söz alarak ETUC'un Filistin sorununun çözümünde daha aktif rol alması gerektiğini, Filistinli çalışanların şartlarının iyileştirilebilmesi için İsrail'e Uluslararası Sendikalar ve Avrupa Birliği kanalıyla baskılar yapılması gerektiğini vurguladı.