HABER

Arslan ETUC'ta Filistin'i gündeme getirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Gazze'de 2 milyondan fazla insan, küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Gazze'de 2 milyondan fazla insan, küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir." ifadesini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre, Arslan, Hak-İş Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun (ETUC) 14. Kongresi kapsamında, Viyana'da Avusturya Konfederasyonu (OGB) tarafından düzenlenen Filistin'e Destek Toplantısı'na katıldı.

Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, etkinliği düzenleyen ve Filistin konusunda inisiyatif alan OGB'ye teşekkürlerini ileterek Hak-İş Konfederasyonu olarak Filistin'e destek amacıyla ciddi çalışmalar gerçekleştirildiklerini söyledi.

Filistin'de eşit iki tarafın olmadığını; bir tarafta işgal ve baskı altında olan orijinal topraklarının sadece yüzde 12'sine sıkıştırılmış Filistinlilerin, diğer tarafta ise işgalci bir devlet bulunduğunu vurgulayan Arslan, sağlıklı diyalog kanalları kurmanın imkansız olduğunu ancak bu konuda bir mutabakat sağlanması gerektiğini anlattı.

Arslan, Hak-İş olarak Filistin Konfederasyonu ve İsrail Konfederasyonları arasındaki iş birliğinin artırılmasını ve Avrupa seviyesinde yapılabilecek etkinlikleri desteklediklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Gazze'de 2 milyondan fazla insan, küçücük bir alana sıkıştırılmış, en temel insani ihtiyaçlara dahi erişimleri engellenmektedir. Kontrol noktalarında İsrailli askerler Filistinlilere çeşitli tacizler ve işkenceler yapmaya devam ediyorlar. Durum böyleyken ETUC'un öncelikle taraf tanımlarını doğru yaparak Gazze'deki ablukanın kaldırılması, illegal yerleşimlerin durdurulması ve İsrail'in gerçekleştirmeye devam ettiği insan hakkı ihlallerini durdurması gerektiğini kesin bir dille ifade etmesi lazımdır."

Toplantıda İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, İsveç konfederasyonlarının temsilcileri de söz alarak ETUC'un Filistin sorununun çözümünde daha aktif rol alması gerektiğini, Filistinli çalışanların şartlarının iyileştirilebilmesi için İsrail'e Uluslararası Sendikalar ve Avrupa Birliği kanalıyla baskılar yapılması gerektiğini vurguladı.

ETUC Kongresindeki katılımcıların Filistin'de yaşanan insani drama karşı desteklerini almak, ETUC ve diğer sendikalarla birlikte barışı tesis etmek için nasıl daha etkili olunabileceğini tartışmak amacıyla düzenlenen toplantıda, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan ve işçi hak ihlalleri, abluka altındaki Gazze'de yaşanan insanlık dramı, İsrail'in Filistinlileri sömürüsü konularında katılımcılar bilgilendirildi.

PARTNERİşte Avrupa'nın en ucuz kentleriİşte Avrupa'nın en ucuz kentleri
BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzakBBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak
Türkiye'den flaş Venezuela adımı! Türkiye'den flaş Venezuela adımı!
Anahtar Kelimeler:
ETUC Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

En Çok Okunan Haberler

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

İngiliz basınından flaş iddia: May'in istifa etmesi bekleniyor!

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Bakan Soylu, 'aç kalacaklar' demişti! İşte detaylar...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Diğer Haberler
BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Türkiye'den flaş Venezuela adımı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan 'Dersim' kararı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Soylu: Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır

Soylu: Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır

Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Türkiye'den ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.