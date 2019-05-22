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Arslan ETUC'un kongresine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 15:21 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "Kıtanın toplumsal birlikte yaşama dokusuna tehdit oluşturan akımlara karşı ETUC'un dik duruşundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Kıtamızda yükselen ırkçı, aşırı hareketler ve İslamofobi hareketlerine dikkati çekmek istiyoruz. Kıtanın toplumsal birlikte yaşama dokusuna tehdit oluşturan bu akımlara karşı Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun (ETUC) dik duruşundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz." ifadesini kullandı.

Hak-İş'ten yapılan açıklamaya göre Arslan, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen ETUC'un 14. Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Arslan, kongredeki konuşmasında, Türkiye'de sendikal hakların geliştiğini belirterek bu süreçte sendikal hareketin birtakım zorluklarla da karşılaştığını anlattı.

Hak-İş olarak bu zorlukları aşabilmek için ciddi bir mücadele verdiklerini vurgulayan Arslan, Hak-İş'in kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadro almasına katkı sağladığını, taşeron sorununun çözülmesinde öncü bir rolü olduğunu aktardı.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını ve ETUC'un da bu süreci yakından izlediğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"ETUC'un, Türkiye'ye desteği ve dayanışması konusunda daha yakın iş birliğine ihtiyaç duyulduğu açıktır. Kıtamızda yükselen ırkçı, aşırı hareketlere ve İslamofobi hareketlerine dikkati çekmek istiyoruz. Kıtanın toplumsal birlikte yaşama dokusuna tehdit oluşturan bu akımlara karşı ETUC'un dik duruşundan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz." değerlendirmesini yaptı.

Hak-İş Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu güçlü, demokratik ve sosyal bir Avrupa'dan yana olduklarını kaydeden Arslan, "ETUC, Türkiye'ye yönelik yapıcı ve yol gösterici yaklaşımıyla desteğini bize samimi bir şekilde göstermektedir. Bu desteği ve dayanışmayı son derece önemsemekteyiz." dedi.

Arslan, Avrupa Sendikalar Konfederasyonu'nun kongresine katıldı

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ETUC Hak Iş Mahmut Arslan

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