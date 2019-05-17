Arslan kardeşler beraat etti

Türkiye’nin makarna ve bakliyat sektöründeki en büyük şirketlerinden biri olan Arbel A.Ş.’nin sahipleri Mahmut Arslan ile Hasan Arslan’ın, haklarında ’PKK terör örgütüne yardım ve yataklık’ iddiasıyla açılan davadan beraat ettikleri bildirildi.

Mersin’de Temmuz 2018’de Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bakliyat devi Arbel’in sahipleri Arslan kardeşler hakkında gözaltı kararı verilmiş, daha sonra hazırlanan iddianamede, terör örgütüne yardım etmekle suçlanarak dava açılmıştı.

Arbel’den yapılan yazılı açıklamada, “Bakliyat ve makarna sektörlerinde söz sahibi olan, Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında gösterilen Arbel A.Ş.’nin kurucusu olan Arslan ailesine, geçtiğimiz yıl temmuz ayında silahlı terör örgütü üyeliği iddiasıyla operasyon yapılmış ve kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Konuyla ilgili 14 Mayıs 2019 tarihinde görülen mahkemede hüküm açıklandı ve tüm sanıkların beraatine karar verildi. Yaptıkları yatırımlar ile büyük katma değer oluşturan Arbel A.Ş. Mersin’de ‘en çok istihdam sağlayan firma’ seçilmişti. Sadece Mersin ekonomisine değil, ülke ekonomisine de büyük katkıları olan Arbel A.Ş. ve Arslan ailesi, kendilerine atılan iftira ve kurulan kumpaslardan tek tek beraat kararı aldılar. Alınan beraat kararı ile birlikte Arslan ailesinin başarılarını çekemeyenler tarafından başlatılan karalama kampanyaları ve atılan iftiraların asılsız olduğu anlaşıldı” denildi.