Arslan Nakliyat’ın filosu Michelin güvencesinde

İSTANBUL (AA) - İhracat, ithalat ve transit uluslararası kara yolu taşımacılığı hizmeti sunan Arslan Nakliyat, 180 araçlık filosu için Michelin ile iş birliği anlaşması imzaladı. İşbirliği kapsamında Michelin, Aslan Nakliyat’ın araç filosunun lastik yönetimi, verimliliği, güvenliği ve bakımını sağlayacak. Michelin açıklamasına göre, yeni iş birliği kapsamında Arslan Nakliyat’ın 180 araçlık filosu, Michelin’in geniş hizmet ağından faydalanacak. Michelin, Arslan Nakliyat için özel olarak tasarlanan lastik yönetim modeliyle; filolarının elverişliliğini optimize ederken, kolaylaşan lastik yönetimine ek olarak sağladığı bakım ve tam güvenlikle de operasyonel maliyetleri de düşürmüş olacak. Arslan Nakliyat genel merkezinde yapılan imza törenine; Arslan Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sevdiye Arslanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sevda Şimşek, İş Geliştirme Müdürü Yıldırım Deveci ile Michelin’den Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz ve Michelin Solutions Ülke Müdürü Ali Yalçın katıldı. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu halıya paha biçilemiyor Geleceğin El-Cezeri’leri Diyarbakır’da yetişiyor İşte Türkiye'nin kadın pilotları

Törende konuşan Michelin Binek ve Ticari Ürün Grupları Satış Direktörü Sertan Akçagöz "Avrupa’da 80 yıldır toplam 20 ülkede devam eden Michelin Solutions hizmetlerimizi Ege bölgesinde lojistik sektörüne yön veren lider şirketlerden Arslan Nakliyat ile sürdürmekten gurur duyuyoruz. Yapılan anlaşma kapsamında Arslan Nakliyat’a 360 derece hizmet vereceğiz. Eminim ki Michelin olarak teknolojik ve yenilikçi duruşumuz iş birliğimiz süresince çok büyük avantajlar sağlayacak." ifadelerini kullandı. Arslan Nakliyat’ın modern filosu ile güven ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuğunu belirten Arslan Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Sevdiye Arslanoğlu ise törende yaptığı konuşmada, "Arslan Nakliyat olarak modern filomuzla güven ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Filomuzla, müşterilerimizin ürünlerini istedikleri yere, istedikleri zamanda, sağlam ve güvenli bir şekilde teslim ediyoruz. Bunu da en uygun maliyetle ve en uygun sürede gerçekleştiriyoruz. Tüm bu kaliteli hizmet sunarken, verimliliğimizi korumak da bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Michelin ile yaptığımız bu anlaşmanın karşılıklı fayda sağlayarak, bugüne kadar sürdürdüğümüz kaliteli hizmet anlayışımızı destekleyeceğine inanıyoruz. Bu sebeple yaptığımız iş birliğimizin tüm sektöre hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.