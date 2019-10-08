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Arslan, Tokyo’da ITUC-AP Genel Kuruluna hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:21 | Son Güncelleme

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ITUC-AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ’in her zaman, demokratik ve sosyal bir dünyadan yana olduğunu söyledi.

Arslan, Tokyo’da ITUC-AP Genel Kuruluna hitap etti

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, ITUC-AP Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, HAK-İŞ’in her zaman, demokratik ve sosyal bir dünyadan yana olduğunu söyledi. Arslan, “Herkes için özgürlük, adalet ve iyi işler istiyoruz. Herkesin sosyal güvencesinin olduğu, asgari yaşam ihtiyaçlarının karşılandığı bir düzenden yanayız” dedi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Japonya’nın Başkenti Tokyo’da gerçekleştirilen ITUC-AP Genel Kuruluna katıldı. ITUC-AP Genel Kurulunda, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’a, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Osman Yıldız, HAK-İŞ’e bağlı Öz Güven-Sen Sendikası Genel Başkanı Ömer Yılmaz, KKTC Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan ile Dış İlişkiler uzmanları eşlik etti.
Genel Kurula hitaben konuşmalarını gerçekleştiren HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, işçilerin gücünün inşasında sendikal dayanışmanın önemine dikkat çekti. Arslan, uluslararası sendikal dayanışmanın ise daha da önemli olduğunu söyledi.
Türkiye’de sendikal haklar gelişirken aynı zamanda sendikal hareketin de güçlendiğini dile getiren Arslan, “Yüksek teknolojilerin kullanıldığı dijital ekonomi, emek hareketini zorlamaktadır. Bu kuşatmaya karşı emek hareketleri olarak uluslararası dayanışma ve yeni örgütlenme stratejileri ile başa çıkabiliriz” diye konuştu.

’Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’
HAK-İŞ’in kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin, kadro almasını sağlayarak, taşeron sorununun çözülmesine öncü bir katkı sağladığını hatırlatan Arslan, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz, neoliberal dayatmalara karşı bir meydan okuma ortaya koyarak, taşeron sistemini sonlandırmış ve bu konuda tarihi bir başarıya imza atmıştır. HAK-İŞ olarak ‘Fıtratta Farklılık, Haklarda Eşitlik’ anlayışıyla yola çıktık. Bu sayede hem kadınların sendikal harekette daha fazla yer almasında, hem kadın istihdamının arttırılmasında, hem de kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadelede başarıyla öncü bir rol oynadık. Kadınlarla ilgili yaptığımız başarılı örgütlenme stratejileri sayesinde, kadın üye oranımız yüzde 2’lerden yüzde 25’e kadar yükselmiştir” şeklinde konuştu.

"IMF politikalarından en çok zarar gören ülkelerden birisi Türkiye’dir"
Konuşmasında IMF politikaları konusuna da değinen Arslan, “IMF politikalarından en çok zarar gören ülkelerden birisi de Türkiye’dir. Ülkemizde bugüne kadar 19 kez IMF ile Stand By anlaşması imzalanmıştır. Bu politikalar ülkeleri adeta bir deneme tahtası haline getiriyorlar. Dünyada IMF politikalarının uygulanıp krizden çıkarılan bir ülke yoktur” ifadelerini kullandı.

"IMF demek işsizlik demek"
IMF’nin bütün dünyada ülkelere borç veren uluslararası kreditörlerin paralarını kurtarma aracı gibi çalıştığını söyleyen Arslan, “IMF demek, işsizlik demek, tasarruf tedbirleri nedeniyle ekonomide küçülme ve iflaslar demektir. Biz ülkemizde IMF defterini kapattık. IMF’yi ebediyen istemiyoruz” dedi.

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