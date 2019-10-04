HABER

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:19 | Son Güncelleme

Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe Höyüğünde, İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar bu yılda sürdü.

Malatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
Battalgazi ilçesinde yer alan Arslantepe Höyüğünde, İtalya Roma La Sapienza Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen kazılar bu yılda sürdü. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan Arslantepe Höyüğü’ndeki kazı çalışmalarında bu yıl önemli bir bulguya rastlandığı belirtildi. Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane’nin kazı başkanlığındaki ekip, bir çocuğa ait iskelet tespit etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda alınan numuneler sonucu iskeletin 6-7 yaşlarına ait olduğu değerlendirilen bir çocuğa ait olduğu belirlendi.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Frangipane, höyüğün batı kısmındaki kazılarda ortaya çıkardıkları iskelette evin taban kısmında rastladıklarını söyledi. O dönemlerde çocukların eve gömüldüğünü belirten Frangipane, bulunan çocuğun iskeletinin 5600-5700 yıllık olduğunu ifade etti. Bunun çok önemli bir buluntu olduğunu ifade eden Frangipane, iskelete yapılacak analiz sonucunda daha çok detaylı bilgilere ulaşacaklarını dile getirdi.
Prof. Frangipane, analiz sonuçlarının buldukları iskeletinin cinsiyetini, genetik yapısını, yaşını ve neden hayatını kaybettiği ortaya çıkacağını da söyleyerek o dönemde nasıl beslenildiği gibi detayları da öğrenebileceklerini ifade etti.

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu

Arslantepe’de 5 bin 700 yıllık çocuk iskeleti bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

Nefes kesen kovalamaca! Bursa'da yakalandılar

Nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandılar

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.