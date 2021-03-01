Arsuz’da kablo hırsızları tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde haberleşme hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bazı mahallelerde farklı zamanlarda haberleşme altyapısında kullanılan kablo hırsızlığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından icra edilen istihbarı çalışmada, Arpaderesi Mahallesi Yangın Yolu mevkiinde içerisinde H.Y., Ö.A. ve M.A. isimli şahısların olduğu kamyonette ve yakın çevrede yaptıkları aramada önceden yakıldığı tespit edilen kablo parçaları ve yolun kenarına ağaç dal ve yaprakları kullanarak gizlenmiş 39 rulo şeklinde 2 bin 690 metre haberleşme kablosu ile demir kesme makası ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.Y., Ö.A. ve M.A. adlı şahıslar çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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