HABER

Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:34 | Son Güncelleme

HATAY’ın Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest dün başladı.

Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusu

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ,(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest dün başladı. 28 Temmuz tarihine kadar sürecek olan festival kapsamında binlerce genç kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor.
Arsuz’un Gözcüler Plajı'nda kumsalda hazırlanan konser ve festival alanı yanında ise kamp çadırlarına yerleşen gençler, doyasıya eğlendi. Milyonfest'in ilk gecesinde sahne alan rock ve alternatif müziğin yıldızları gençleri coşturdu. Gündüz deniz, kum ve farklı etkinliklerle zaman geçiren gençler hava karardığında başlayan konserlerde ise birbirinden hareketli şarkılarla, müzikle unutulmaz anlar yaşadı. 25-28 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan festivalde günde 7, 4 günde 28 sanatçı sahne alacak. Festivalde Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga da konser verecek.

FOTOĞRAFLI

Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusuArsuz’da 'Milyonfest' coşkusuArsuz’da 'Milyonfest' coşkusuArsuz’da 'Milyonfest' coşkusu

PARTNERİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntemİşte pürüzsüz bir cilt için 7 yöntem
Bağımlılıktan aile kurtarırBağımlılıktan aile kurtarır
BTM’den öğretmenlere bilimsel destekBTM’den öğretmenlere bilimsel destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-11' denetimi

Son dakika! Erbil saldırısının azmettiricisi Kandil'de etkisiz hale getirildi

Erbil saldırısının azmettiricisi etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.