Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusu

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ,(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest dün başladı. 28 Temmuz tarihine kadar sürecek olan festival kapsamında binlerce genç kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor.

Arsuz’un Gözcüler Plajı'nda kumsalda hazırlanan konser ve festival alanı yanında ise kamp çadırlarına yerleşen gençler, doyasıya eğlendi. Milyonfest'in ilk gecesinde sahne alan rock ve alternatif müziğin yıldızları gençleri coşturdu. Gündüz deniz, kum ve farklı etkinliklerle zaman geçiren gençler hava karardığında başlayan konserlerde ise birbirinden hareketli şarkılarla, müzikle unutulmaz anlar yaşadı. 25-28 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan festivalde günde 7, 4 günde 28 sanatçı sahne alacak. Festivalde Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga da konser verecek.

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