HABER

Arsuz’da 'Milyonfest' coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

HATAY’ın Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest dün başladı.

Ufuk AKTUĞ/ARSUZ,(Hatay),(DHA)- HATAY’ın Arsuz ilçesinde bu yıl birincisi gerçekleştirilen ve birçok sanatçıyı ağırlayacak Milyonfest dün başladı. 28 Temmuz tarihine kadar sürecek olan festival kapsamında binlerce genç kamp alanına kurduğu çadırlarda konaklıyor. Arsuz’un Gözcüler Plajı'nda kumsalda hazırlanan konser ve festival alanı yanında ise kamp çadırlarına yerleşen gençler, doyasıya eğlendi. Milyonfest'in ilk gecesinde sahne alan rock ve alternatif müziğin yıldızları gençleri coşturdu. Gündüz deniz, kum ve farklı etkinliklerle zaman geçiren gençler hava karardığında başlayan konserlerde ise birbirinden hareketli şarkılarla, müzikle unutulmaz anlar yaşadı. 25-28 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan festivalde günde 7, 4 günde 28 sanatçı sahne alacak. Festivalde Athena, Teoman, Şebnem Ferah, Mabel Matiz, Selda Bağcan, Cem Adrian, Pinhani, Manga da konser verecek.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
İzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyedeİzmir'de FETÖ şüphelisi 44 kişi adliyede
“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk“Bursa Günlüğü” ile tarihe yolculuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Adana'da sahte para operasyonu!

Adana'da sahte para operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yaptırım açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatırılacak?

Diyarbakır'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Metin Feyzioğlu'ndan Yargı Reformu Strateji Belgesi açıklaması

Feyzioğlu açıkladı: Tutukluk süreleri azalacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde grev

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Diyarbakır'da korkunç kaza! 5'i ağır 15 yaralı

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

Evinin önünde oturan genci öldürmüşlerdi! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.