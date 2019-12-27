MAGAZİN
  4. Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 12:38 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde Kızıldeniz'de 17 Aralık 1991'de batan yolcu gemisi olan 'Salem Express'i konu alan Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde Kızıldeniz'de 17 Aralık 1991'de batan yolcu gemisi olan 'Salem Express'i konu alan Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı.
Mısırda dev prodüksiyonla çekilen, 1991 yılında batan ve 464 kişiye mezar olan 'Salem Express' gemisinin gerçek hikayesini anlatan 'Mako' sinema filminde Türk oyuncu Murat Yıldırım’ın dışında, Mısırlı Menna Fadali, Sarah Elshamy ve Nahed Elsebai ile Suriyeli aktör Kosai Khauli de yer alıyor. Film ilk etapta Mısır’da ve Ortadoğu ülkelerinde gösterime girecek. Arsuz Gözcüler Sahili, Balıkçı Barınağı ve Arsuz’un birkaç yerinde çekimleri gerçekleştirilen film setini Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ziyaret etti.
Son dönemlerde, özellikle sinema ve dizi alanında tercih edilen bir ilçe olduklarını belirten Başkan Güven, "İlçemiz kültür-sanata önem veriyor. Özellikle son yıllarda sinema ve dizi alanında ilçemizin tercih ediliyor olması bizi mutlu ediyor. Böyle uluslararası bir sinema filminin bir kısmının ilçemizde çekiliyor olması, ilçemiz adına çok güzel bir görüntü. Yazın turist akınına uğrayan ilçemizde bu tarz faaliyetlerin, özellikle bu kış aylarda gerçekleşiyor olması, yaz turizminin yanında kış turizmine de mutlaka katkı sağlayacaktır. Film setini ziyaret ederek hem oyuncuların hem de tüm set ekibinin bizlerden bir ihtiyacı olup olmadığını sorduk. Burada kaldıkları sürece her zaman destek vermeye hazırız" dedi.
Filmin yönetmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve set ekibi Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven ile belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldıMilli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı
Çöpleri sanat eserine dönüştürüyorÇöpleri sanat eserine dönüştürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

'Milli Piyango biletini yırtmayın' uyarısı

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Kazakistan'da yolcu uçağı düştü!

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

Galatasaray'da ayrılık! Şok gelişme

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Diyarbakır’da çekilen ’Beni Bul’ dizisi yayın hayatına başladı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Nogay Şair Kadriya anıldı

Nogay Şair Kadriya anıldı

Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

Bozlak türküler tiyatro ile canlandırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.