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Art arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

Jeoloji Mühendisi Prof.

Art arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarı

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, son 10 günde 3 depremin meydana geldiği Malatya için uyarılarda bulunarak, "Malatya’yı daha büyük bir deprem bekliyor olabilir, böyle bir olasılık var” dedi.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya’da son 10 günde art arda meydana gelen depremler ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malatya’da son depremlerin Hekimhan-Arguvan arasından geçen fay hattında meydana geldiğini ifade eden Önal, bölgede son 10 günde 4 şiddetinde üç adet ve yüzlerce de artçı depremin meydana geldiğini hatırlattı. Bölgede meydana gelen depremlerin öncü depremler olarak kabul edildiğini ifade eden Önal, Malatya için uyarılarda bulunarak, "Hekimhan-Arguvan bölgesinde çok detaylı bir araştırma yapmıştım. Orada da belirtmiştim bu bölge çok aktif bir bölge. Bölgede 4 şiddetinde 3 deprem oldu ve birçok artçı sarsıntı meydana geldi. Uluslararası kurala göre biz ana depremden 1 puan eksi ve 1 puan sonrasını öncü ve artçı deprem olarak kabul ediyoruz. Tabii ki istisna olabiliyor buradaki depremlerin şu ana kadar olanlarının hiçbirine ana deprem diyemiyoruz. Bunlar bana göre öncü deprem olarak görünüyor. Malatya’yı daha büyük bir deprem bekleyebilir böyle bir olasılık var ama kesin bir şey diyemeyiz. Şu anda depremin olduğu Arguvan ve Hekimhan yöresinin yapı stoku çok kötü" dedi.
Hekimhan’da birkaç yıl önce 5.5 büyüklüğünde deprem olduğunu ve bir çok konutun zarar gördüğünü anlatan Önal, bölge insanına dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Art arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarı

Art arda depremlerle sarsılan Malatya için korkutan uyarı

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