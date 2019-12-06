HABER

Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 01:07 | Son Güncelleme

Art arda feci kaza haberleri geldi. Kayseri'de, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü Deniz Gök (46) ile eşi Gülten Gök (42) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ise bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle tek şeritli olan ve kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Kayseri istikametine seyir halinde olan Deniz Gök yönetimindeki otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Deniz ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki yaralı Ali Kangal ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı.

Deniz ve Gülten çiftinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

YOLCULAR 3 SAAT İKİNCİ OTOBÜSÜ BEKLEDİ

Kazanın ardından otobüsteki 40 yolcu ise olay yerinde yaklaşık 3 saat kendilerini götürecek ikinci otobüsü bekledi. Soğuk hava nedeniyle kaza yapan otobüste beklerken zor anlar yaşadıklarını belirten yolculardan biri, "3 saat önce bizleri aradılar, araçtan inmeyin dediler. Araç henüz gelmedi, küçük çocuklar var. Donmak üzereyiz. Ölen 2 kişinin dışında otobüste bulunan 40 kişi de ölmek üzeredir" diye tepki gösterdi. Yaklaşık 3 saat sonra kaza yerine firma tarafından gönderilen yeni otobüs yolcuları alarak, gidecekleri şehirlere gitmek üzere yola çıktı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAHRAMANMARAŞ'TA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

H.G. idaresindeki cip, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Ağacın çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazada, ciptekilerden Ö.B. (16) olay yerinde hayatını kaybetti.

maras

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar H.G, E.A. ve Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

MANİSA'DA OTOMOBİL DEREYE UÇTU

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, köprüden bariyerleri aşan Sarıçam Mahalle muhtarı Osman Kabaklıoğlu (53), 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Muhtar Kabaklıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

manisa

Kaza, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi Sarma Deresi üzerinde meydana geldi. Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu yönetimindeki otomobil, köprü üzerindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten Sarma Deresi'ne uçtu.

Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki evli ve iki çocuk babası Kabaklıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu'nun cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cesedi, Merkrez Efendi Devlet Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA / DHA / AA)

Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut Huawei Watch GT 2 ile hayatın nabzını tut
Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralıTekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı
Şanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktıŞanlıurfa'da sağanak, okulun istinat duvarını yıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kayseri trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Sigarada yeni dönem bugün başlıyor! 20 bin TL cezası var

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Bikinisi küçük geldi! Açıldı açılacak...

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Türkiye'den tarihi adım! Meclis'te kabul edildi

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

Acılı baba konuştu! Sözleri yürek dağladı

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

Ülke karıştı, hayat durma noktasına geldi! Fransa'da 'Kara perşembe'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah rahmet eylesin.yaralı vatandaşımızada Allah şifalar versin inşallah.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Aliye' ve 'Muhammed' isimleri ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

'Aliye' ve 'Muhammed' isimleri ABD'de ilk 10'a girdi

Tüm Türkiye Ceren'in doğum gününü kutluyor! İyi ki doğdun Ceren Özdemir

İyi ki doğdun Ceren

Orman muhafaza memuru avcıları uyarırken açılan ateş sonucu öldü

İkaz ettiği avcılar tarafından vuruldu

Ermeni tasarısı, ABD Senatosu'nda üçüncü kez Beyaz Saray'ın isteği üzerine engellendi

Ermeni tasarısı 3. kez engellendi

5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 21 milyon TL devretti!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.