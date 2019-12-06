Art arda feci kazalar: Ölü ve yaralılar var

Kaza, Kayseri-Malatya karayolunun 49'uncu kilometresindeki Karatay mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yol çalışması nedeniyle tek şeritli olan ve kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda, Kayseri istikametine seyir halinde olan Deniz Gök yönetimindeki otomobil ile şehirlerarası yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin sürücüsü Deniz ile eşi Gülten Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobildeki yaralı Ali Kangal ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı.
Deniz ve Gülten çiftinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüsteki 40 yolcu ise olay yerinde yaklaşık 3 saat kendilerini götürecek ikinci otobüsü bekledi. Soğuk hava nedeniyle kaza yapan otobüste beklerken zor anlar yaşadıklarını belirten yolculardan biri, "3 saat önce bizleri aradılar, araçtan inmeyin dediler. Araç henüz gelmedi, küçük çocuklar var. Donmak üzereyiz. Ölen 2 kişinin dışında otobüste bulunan 40 kişi de ölmek üzeredir" diye tepki gösterdi. Yaklaşık 3 saat sonra kaza yerine firma tarafından gönderilen yeni otobüs yolcuları alarak, gidecekleri şehirlere gitmek üzere yola çıktı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkan cipin refüjdeki ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
H.G. idaresindeki cip, merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Ağacın çarpmanın şiddetiyle devrildiği kazada, ciptekilerden Ö.B. (16) olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılar H.G, E.A. ve Z.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, köprüden bariyerleri aşan Sarıçam Mahalle muhtarı Osman Kabaklıoğlu (53), 10 metre yükseklikten dere yatağına uçtu. Muhtar Kabaklıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza, gece yarısı saat 01.00 sıralarında Yunusemre ilçesi kırsal Üçpınar Mahallesi Sarma Deresi üzerinde meydana geldi. Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu yönetimindeki otomobil, köprü üzerindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 10 metre yükseklikten Sarma Deresi'ne uçtu.
Çevredekiler durumu 112 Acil Servis ile jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri hurdaya dönen otomobildeki evli ve iki çocuk babası Kabaklıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri Kabaklıoğlu'nun cansız bedenini sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler tarafından güçlükle dere yatağından çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cesedi, Merkrez Efendi Devlet Hastanesi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA / DHA / AA)
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